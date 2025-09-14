Quiles roza la victoria en Misano, Aldeguer acaba sexto y a Acosta se le rompe la cadena

Sensaciones muy distintas para los pilotos murcianos en el GP de San Marino. El más joven de todos, Máximo Quiles, rozó la victoria en Moto3 ... tras una increíble batalla con José Antonio Rueda, líder de la categoría. Álvaro Carpe, por su parte, acabó en una discreta décima posición. EnMotoGP, Fermín Aldeguer cumplió con un sexto puesto que le deja un agradable sabor de boca. Y el mazarronero Pedro Acosta dejó la imagen del domingo en el circuito de Misano. Remontó desde la novena a la cuarta plaza y estaba metido en la pelea por el podio, pero su muto le dejó tirado. Se rompió la cadena de su KTM y su enfado fue morrocotudo. Le dedicó una peineta a su moto y volvió al paddock muy mosqueado.

«Soy una persona que el lenguaje corporal se le nota más que lo que diga, de lo normal cuando hablo sube el pan. Estaba caliente. Es que es normal, es un fin de semana que de lo mal que veníamos del viernes a verte que ayer salvamos los papeles, y que hoy, después de cinco vueltas, estaba cuarto… Es que podría haber sido otra carrera. Es algo que no es culpa mía y es frustrante», se quejó Acosta tras la carrera.

Volvió a ganar Marc Márquez. Solo 568 milésimas separaron al de Cervera de Marco Bezzecchi en línea de meta, pero es que el italiano estuvo pegado al colín de la Ducati desde que el español le adelantó en la vuelta 11 de las 27 de la que tenía el GP de San Marino. Seguramente el de Cervera no necesitaba arriesgar tanto para lograr su undécima victoria de domingo y la 25 de 32 si se suman los sprint, pero como reconoció después de la carrera: «Tenía claro que era un todo o nada. Tenía ganas de ganar hoy». Y es que a Marc le escocieron esas celebraciones en las gradas cuando se fue al suelo el sábado.

Mientras tanto, en Moto3, el murciano Máximo Quiles demostró su potencial y su hambre. Al final, llegó la octava victoria de la temporada para José Antonio Rueda y quizás la más importante y celebrada. Por cómo llegó, después de un magistral adelantamiento de última curva a Máximo Quiles, y porque cortaba una racha de tres carreras en la que su único rival por el título, Ángel Piqueras, le iba recortando la ventaja en la general. Golpe en la mesa por tanto del piloto sevillano, que abre de nuevo una brecha de más de tres carreras en la clasificación, 75 puntos cuando restan 150 en juego.

Fue Quiles el que consiguió cerrar el conato de escapada más relevante de la carrera y fue Perrone el que desató las hostilidades a tres vueltas del final. A partir de ese momento, hubo varias alternativas en cabeza, con Rueda, Kelso, Perrone y Quiles, batallando en cada curva y permitiendo que Adrián Fernández y Piqueras se reengancharan a la lucha por la victoria en la penúltima vuelta.

El último giro lo arrancó Quiles en cabeza y con Perrone dejándose todas sus opciones tras irse largo en la curva 12. El murciano cerraba todos los huecos por delante, pero no impidió que Rueda se metiera por dentro en la última curva y le robase la cartera. Para lograr una victoria épica, liderando el triplete español con Quiles y Fernández en el podio, con Piqueras finalmente quinto. «Yo quiero ganar cada carrera y hoy se me ha escapado», lamentó Quiles.