El murciano Máximo Quiles, celebrando su segundo puesto, este domingo en el circuito de Misano. EFE

Quiles roza la victoria en Misano, Aldeguer acaba sexto y a Acosta se le rompe la cadena

El murciano es adelantado en la última curva por Rueda en la categoría pequeña y el mazarronero le dedica una peineta a su KTM tras una avería

Jesús Gutiérrez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:05

Sensaciones muy distintas para los pilotos murcianos en el GP de San Marino. El más joven de todos, Máximo Quiles, rozó la victoria en Moto3 ... tras una increíble batalla con José Antonio Rueda, líder de la categoría. Álvaro Carpe, por su parte, acabó en una discreta décima posición. EnMotoGP, Fermín Aldeguer cumplió con un sexto puesto que le deja un agradable sabor de boca. Y el mazarronero Pedro Acosta dejó la imagen del domingo en el circuito de Misano. Remontó desde la novena a la cuarta plaza y estaba metido en la pelea por el podio, pero su muto le dejó tirado. Se rompió la cadena de su KTM y su enfado fue morrocotudo. Le dedicó una peineta a su moto y volvió al paddock muy mosqueado.

