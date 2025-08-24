Un Máximo Quiles brillante se regala la victoria más bonita de su vida en Hungría

Fernando Perals Domingo, 24 de agosto 2025, 12:00 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

Máximo Quiles no olvidará jamás este 24 de agosto de 2025. El piloto murciano se regaló la victoria más bonita de su vida en el nuevo circuito de Balaton Park, en Hungría. El joven de 17 años cruzó la línea de meta en primera posición en un final apretadísimo, casi de foto finish, que se definió por tan solo 18 milésimas de diferencia. Se llevó el gato al agua Quiles por delante de Valentin Perrone en una última vuelta no apta para cardíacos.

Salía desde la pole el 'rookie' murciano y lideró la carrera hasta la mitad de la prueba. 10 vueltas en las que se defendió con uñas y dientes, como gato panza arriba para que nadie le robase esa primera plaza que se había ganado en los libres del viernes y en la clasificación del sábado. Demostraba no tener rival el piloto del Aspar Team, que parece de todo menos un chico de 17 años que está debutando en la categoría.

Primero fue el valenciano Ángel Piqueras el que intentó adelantarle. Después el sevillano David Muñoz, ese con el que tuvo un rifirrafe y más que palabras hace apenas siete días en el Gran Premio de Austria. Pero nadie alcanzaba a la bala turquesa, que tenía entre ceja y ceja el cajón más alto del podio.

Hasta la vuelta 11. Ahí, Quiles se despitó, se fue largo y pasó de la primera plaza a la cuarta en una curva. Perrone, Piqueras y Muñoz aparecían ahora delante del murciano, que no entró en tensión ni le comieron los nervios, lo que le pasaría a cualquiera de los mortales con su edad. Pero él es diferente.

El debutante comenzó a sufrir, su neumático se desgastaba tras una primera mitad de carrera exprimiéndolo a tope. Su radio no dejaba de sonar. Las órdenes estaban claras: no alejarse de los puestos de la cabeza, su momento iba a llegar y el ritmo y el talento no era problema. Nada tiene que envidiar este prodigio de la velocidad de 17 años al resto de corredores.

Se lanzó a por el valenciano Ángel Piqueras apenas sin espacio. Le pasó por el interior. Después fue a por David Muñoz y se cobró su propia venganza, que es un plato que se sirve frío y el sevillano se lo tuvo que tomar helado. Y, finalmente, el argentino Valentín Perrone, al que le quitó las pegatinas para dar el salto, otra vez, hasta la primera posición.

Pero el argentino no iba a poner las cosas fáciles. Apretó hasta el final, le dio puño a su moto al máximo y cazó al murciano a falta de media docena de curvas para el final. Se puso primero Perrone, pero se rebeló Máximo Quiles. Mano a mano. Curva a curva. En paralelo, con toquecito incluido. Así enfilaron la recta final el murciano y el argentino. La bandera a cuadros esperaba ganador y ese era Máximo Quiles, que empujó su moto hasta con el alma para pasar 18 milésimas antes que el argentino. Tercer fue el sevillano David Muñoz. El murciano Álvaro Carpe no pudo pasar de la novena plaza.

«Me molan estas carreras. Me gusta el espectáculo y dárselo a la gente. Me lo he pasado muy bien encima de la moto. Me he ido un poco largo en la última vuelta y sabía que tenía a Perrone detrás. Le he hecho un lazito: he frenado algo antes, lo he despistado y me he podido poner delante. Eso lo he aprendido en los videojuegos», confesó Quiles. Aplicando lo de la Play Station en la vida real. Es una máquina perfecta.

Carrera número 250 de la categoría en toda su historia, cita de estreno para el circuito de Balaton Park. Aquí ganó por segunda vez en su vida Máximo Quiles, que se subió a lo más alto del podio después de dar la vuelta de honor con una bandera de España y la Región de Murcia al cuello.

Sin champán en el podio por tener 17 años pero con su segundo triunfo debajo del brazo. Otro mordisco a la clasificación general. Ya es el mejor debutante de la temporada a 86 puntos el primer puesto para ganar el título, que defiende José Antonio Rueda. Quedan 8 carreras. Ha disputado cuatro menos que el resto. Es una estrella. Un piloto único llamado a devorar el futuro y a hacer historia. No va a esperar para ello.

