La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Flores, en detalle, y a a la derecha del tablero durante la disputa del Internacional de Mataró. F. LLI BARI REGGIO

El murciano Carlos Flores, 'el Messi del fútbol de mesa' que compite contra la historia

El jugador ganó en abril el primer Major de Subbuteo disputado en España, su 25º gran título en una disciplina que vive un renacer

Antonio Zomeño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:06

El murciano Carlos Flores (Murcia, 41 años) es el indiscutible número uno del mundo en el fútbol de mesa. El pasado abril alcanzó la gloria ... al coronarse como campeón del primer Major FISTF de Subbuteo, nombre con el que se comercializó el juego en sus orígenes, disputado en España. Apodado como 'el Messi del fútbol de mesa' por su dominio técnico y disposición ofensiva de las figuras sobre el verde del tablero, el murciano triunfó en la final de Mallorca. «El torneo fue un éxito. Ganar en tu país es algo especial. Fue muy bonito, porque he ganado muchos títulos a lo largo de mi carrera, pero hacerlo en casa tiene un valor diferente», narra Carlos Flores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  3. 3 Declarado un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  4. 4 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  5. 5 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  6. 6

    El IEO confirma la mejora del Mar Menor y no ve riesgo de anoxia
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»
  9. 9 La empresa logística murciana ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo de reorganización de su deuda
  10. 10

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El murciano Carlos Flores, 'el Messi del fútbol de mesa' que compite contra la historia

El murciano Carlos Flores, &#039;el Messi del fútbol de mesa&#039; que compite contra la historia