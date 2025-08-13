El murciano Carlos Flores, 'el Messi del fútbol de mesa' que compite contra la historia

El murciano Carlos Flores (Murcia, 41 años) es el indiscutible número uno del mundo en el fútbol de mesa. El pasado abril alcanzó la gloria ... al coronarse como campeón del primer Major FISTF de Subbuteo, nombre con el que se comercializó el juego en sus orígenes, disputado en España. Apodado como 'el Messi del fútbol de mesa' por su dominio técnico y disposición ofensiva de las figuras sobre el verde del tablero, el murciano triunfó en la final de Mallorca. «El torneo fue un éxito. Ganar en tu país es algo especial. Fue muy bonito, porque he ganado muchos títulos a lo largo de mi carrera, pero hacerlo en casa tiene un valor diferente», narra Carlos Flores.

El Major de Mallorca marcó un hito al reunir a 124 jugadores internacionales y 21 equipos; el coto de caza privado de Carlos Flores, quien encarna el actual renacer del Subbuteo en España, un deporte nacido en 1946 que vivió su mejor época en los 80, con el 'boom' producido por el Mundial del 82, cuando el FIFA y la PlayStation todavía sonaban a ciencia ficción. El juego, con sedes en clubes de la Región como el CAP Ciudad de Murcia, vive un repunte de popularidad en la escena nacional. «Es difícil captar a los jóvenes. La tecnología y otras distracciones complican que entre gente de fuera, pero cada vez hay más clubes activos en España y se ve a más personas en los torneos», asegura el murciano.

El Subbuteo es una suerte de fútbol dinámico en miniatura que combina reflejos, precisión y altas dosis de concentración

El mejor de la historia

El Subbuteo es un deporte de precisión y estrategia. Media hora, dos rivales y un árbitro: once figuras por equipo que se deslizan con el dedo sobre el campo de juego en miniatura, simulando un partido de fútbol real. «Físicamente, aunque no lo parezca, es muy exigente: un día de torneo te puedes tirar 10 o 12 horas en la postura, agachado tirando golpes de una precisión milimétrica», explica Flores, a quien enamoró esa capacidad que el juego permite de ser jugador, entrenador y estratega a la vez.

Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, Flores ha sido quien ha llevado la vanguardia a un juego que le apasionó desde el primer contacto, con apenas once años. «Todo empezó en la Peña Huertana El Zarangollo. Pasé de casualidad y vi a chicos jugando, y claro, todo lo que tuviera que ver con el fútbol me apasionaba», explica este hincha del Real Murcia. Treinta años después, su palmarés exhibe 25 'majors', un dominio hegemónico de un circuito en el que el segundo en la lista aparece a miles de kilómetros, con tan solo diez entorchados en su haber.

Popularmente descrito como un 'ajedrez dinámico', con evidentes similitudes con el billar, este fútbol en miniatura que exige reflejos, ejecuciones precisas y altas dosis de concentración es considerado un deporte profesional en Malta e Italia, país donde Flores compite desde 2004. España y Francia completan el elenco de potencias internacionales en el Subbuteo, pero 'el Messi' de este peculiar deporte es producto regional. En el Europeo de marzo, tendrá la oportunidad de convertirse en el jugador con más trofeos de selecciones en la historia. «Más allá de los títulos, me gustaría que me recordaran por el 'fair play', alguien que jamás hizo trampas, y sobre todo como buena persona», concluye.