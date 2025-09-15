La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Armand Duplantis, nuevo oro mundialista. Afp
Mundiales de Atletismo

Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo

El sueco salta por encima de los 6.30 y consigue su tercer título mundialista en salto con pértiga

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:04

Nuevo oro y nuevo récord del mundo de salto de pértiga para Armand Duplantis. El sueco ha conquistado el oro en los Mundiales de Tokio ... tras saltar 6,30, su decimocuarta plusmarca universal, en su tercer intento, y establecer un nuevo récord. Duplantis se ha colgado su tercera medalla de oro mundial demostrando una superioridad absoluta. El pertiguista sueco de 25 años ya es doble campeón olímpico (Tokio 2020 y París 2024) y seis veces campeón mundial -tres al aire libre y tres en pista cubierta-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  3. 3 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena
  4. 4

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  5. 5

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  6. 6

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  7. 7 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9 Condenan a un banco a devolver más de 24.000 euros a un cliente por una estafa
  10. 10 Un accidente obliga a cerrar el carril derecho de la autovía A-30 cerca del aeropuerto de Corvera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo

Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo