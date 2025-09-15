Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo

Nuevo oro y nuevo récord del mundo de salto de pértiga para Armand Duplantis. El sueco ha conquistado el oro en los Mundiales de Tokio ... tras saltar 6,30, su decimocuarta plusmarca universal, en su tercer intento, y establecer un nuevo récord. Duplantis se ha colgado su tercera medalla de oro mundial demostrando una superioridad absoluta. El pertiguista sueco de 25 años ya es doble campeón olímpico (Tokio 2020 y París 2024) y seis veces campeón mundial -tres al aire libre y tres en pista cubierta-.

El atleta sueco ganó con mucha autoridad la final en el icónico Estadio Nacional de Tokio que se rindió ante su último y espectacular salto. De hecho, aventajó al segundo en 30 centímetros de diferencia. La medalla de plata fuera para el griego Emmanouil Karalis ( que saltó 6,00 metros), mientras que el bronce fue para el australiano Kurtis Marschall (5,95).

Duplantis acumula 128 victorias, 40 de ellas de forma consecutiva. No pierde una competición desde el 21 de julio de 2023. Con los cuatro saltos de hoy suma un total de 122 sobre los 6,00 metros. Hace menos de una semana el deportista, de 25 años, había logrado su última marca, esta vez los 6,29 en el Memorial Gyulai Istvan celebrado en Budapest.

💥¡¡ARMAND 'RECORDMAN' DUPLANTIS!!



👁️Con todo el estadio mirándole

🥵En el último intento

🔝6.30 para el sueco



De Tokyo para el 'Mondo' entero#WCHTokyo2025 #atletismoRTVE



🔴EN DIRECTO: https://t.co/mJHoQtBImQ pic.twitter.com/Vs2KkC4EnZ — Teledeporte (@teledeporte) September 15, 2025

Desde que batió el récord del galo Renaud Lavillenie en 2020 con 6,17, 'Mondo' Duplantis lo ha mejorado en 13 centímetros. Sin embargo, está lejos del soviético Sergey Bubka, quien lo batió en la Diamond de Roma en 1987 con 5,94 y acabó dejándolo en 6,14 (20 centímetros de diferencia).