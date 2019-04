Carballés y Almagro, protagonistas en el cierre del Challenger Roberto Carballés, con su trofeo de ganador; a la izquierda, Nico Almagro con Antonio Saura. / edu botella / agm SALVA LÓPEZ Lunes, 15 abril 2019, 09:22

El tinerfeño Roberto Carballés se proclamó campeón de la primera edición del ATP Challenger Murcia Open tras imponerse en la final celebrada en el Murcia Club de Tenis al sueco Mikael Ymer por 2-6, 6-0 y 6-2, después de dos horas y veinte minutos de partido. El tinerfeño, de 26 años y número 113 del mundo, hizo valer su condición de segundo cabeza de serie para derrotar al joven sueco, de solo 20 años y número 200 ATP. Carballés, con un título ATP en su palmarés (Quito, 2018), logró de esta manera su quinto torneo Challenger, un triunfo que le permite sumar 80 puntos en el 'ranking' profesional y seguir manteniendo intactas sus opciones de entrar en el cuadro final de la próxima edición de Roland Garros. La final se celebró ante cerca de un millar de espectadores en la pista central del Murcia Club de Tenis 1919, institución que celebra su centenario con esta competición -entre otros actos- que ha repartido 46.600 euros en premios.

La final del ATP Challenger Murcia Open también sirvió para rendir homenaje a Nico Almagro, jugador que la pasada semana anunció su despedida del circuito profesional y que precisamente disputó su último partido en esta competición en las pistas del Murcia Club de Tenis. El jugador murciano, de 33 años y con 13 títulos ATP, recibió sendas placas conmemorativas de parte de la Real Federación Española de Tenis y del Murcia Club de Tenis.

Triatlón

Amelia Ayuso y Daniel Plá, triunfadores regionales

El triatlón regional coronó ayer a los nuevos campeones en la carrera Marina de Las Salinas, en San Pedro. Amelia Ayuso, del Águilas Primaflor, y Daniel Plá, del Murcia Unidata, se alzaron con el título.

Fútbol sala y fútbol sub-18

Murcia, campeona alevín; los juveniles, segundos

La selección regional alevín de fútbol sala se llevó ayer el Campeonato de España, mientras que la juvenil de fútbol quedó sucampeona. Los alevines ganaron en Gerona a Castilla-La Mancha 5-4, mientras que los juveniles de fútbol obtuvieron la medalla de plata en la final del Nacional celebrada en Valdepeñas tras perder 3-1 contra el combinado de Madrid.

Atletismo sub-20

Récord regional de 5.000 para María Martínez

Burjassot acogió el sábado el Campeonato de España de fondo en pista-Trofeo Ibérico, con tres atletas murcianos, destacando la histórica plusmarca de 5.000m en sub-20 a manos de María Martínez. La atleta del CA Murcia Tovarsport culminaba en 5º lugar la final, parando el crono en 18:05:19, y fulminando en más de 53 segundos el hasta entonces récord regional sub-20 de Verónica Alcaraz el 13 de marzo de 2005.

Baloncesto

El Molina Basket se lleva la corona ante el UCAM

El Molina Basket se proclamó ayer campeón regional júnior al derrotar al UCAM en el pabellón Serrerías de la localidad molinense. Los de Javi Piqueras se impusieron 76-66, en una final que reeditó la celebrada hace dos años en cadetes.

Supersport 300

Ana Carrasco, octava en el circuito de Assen

Gran carrera de la ceheginera Ana Carrasco, ayer, en el circuito de Assen, en el que acabó octava. La piloto de Kawasaki partió décima y llegó a estar segunda a falta de tres curvas, pero varios toques hicieron que acabara octava, entrando a menos de un segundo del ganador, Manuel Gonzalez. «Estoy contenta con la carrera, me sentía súper fuerte, pero he tenido mala suerte, porque me han tocado y ahí se han ido las opciones de podio al traste. En Imola contraatacamos. Tenemos mi Ninja 400 lista para ganar carreras», dijo la piloto.

Fútbol femenino

El Alhama gana al Levante B y depende de sí mismo

El Alhama Féminas se impuso ayer 4-1 al Levante B ante más de 600 espectadores en el campo José Kubala de la localidad. Los goles los consiguieron Tamara, Helena Torres (2) y Marina Martí, por parte de las jugadoras de Randri García. Con este resultado el Alhama, que ya ha ascendido a Primera B, depende de sí mismo en la última jornada, el domingo, para jugar el 'playoff' a la Liga Iberdrola. Para ello le vale el empate en el campo del Aldaia o hacer lo mismo que el Villarreal, tercero, que visita al líder Valencia B.::