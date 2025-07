Un putter rosa en la bolsa

Pascual Jiménez Viernes, 25 de julio 2025, 19:43 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

Ha viajado con él hasta el majestuoso Old Course de Sunningdale (Berkshire - Inglaterra) para disputar el Senior Open 2025. Con su funda rosa y todo. Porque el 'putter' es de Susanne, su mujer. La economista austriaca con la que se casó el profesional español Miguel Ángel Jiménez en 2014. Esta es una de esas pequeñas historias que hacen sonreír y que cuento para LA VERDAD desde el propio campo, al que he venido siguiendo a 'El Pisha' con el que me une una larga amistad.

El caso es que un día, jugando juntos (Miguel y Susanne), Jiménez pegó una bola con él y le agradó. Fue por el mes de noviembre del año pasado y... hasta hoy. Miguel lleva desde entonces este palo en su bolsa; un 'putter' con su mango rosita, con una longitud algo más corta de los que suele usar y con la varilla más centrada. Es un 'putter' que a mi personalmente me encanta; tiene un peso fantástico. Miguel es de cambiar de 'putter' a menudo, pero este aún le dura. De hecho el año que lleva es un año sobresaliente. Así que cuando las cosas salen bien, no hace falta cambiar nada.

Pascual Jiménez siguiendo a 'El Pisha' vistiendo un polo amarillo donde está bordado el logotipo y nombre de la academia del de Churriana.

Y viernes amarillo

En la primera vuelta nuestro jugador de Churriana sumó un doble 'bogey', dos 'bogeys', dos 'birdies',... en el total un -1. La segunda vuelta cal y arena.

Datos Evento: ISPS HANDA Senior Open.

Circuito: Legends Tour y Champions PGA Tour.

Fecha: Del 24 al 27 de julio (jueves a domingo).

Jugadores: 144. 42 dentro del Top 50 de la Orden de Mérito del Champions Tour y 45 incluidos en la Orden de Mérito del Legends Tour europeo.

Formato: 72 hoyos Stroke Play, después de dos días de juego se producirá un corte al que accederán los 70 mejores jugadores y empatados.

Hemos vuelto al principio dejando en la clasificación provisional en un -3. Ha fallado el 17.., para haber hecho -4. Y es que con la previsión de que no habría viento las banderas estaban un poco más difíciles que ayer. Picantes. Para Miguel... «una jornada larga». Pero mañana volverá.

Eso dentro de cuerdas, fuera, siguiéndole con el público, a los ingleses les ha llamado la atención el polo amarillo que llevaba. Uno de los que Jiménez regala en el pro-am anual que hace y que lleva su silueta con las letras bordadas de 'Academia de Miguel Ángel Jiménez'. Algunos me lo han señalado con el dedo. Asintiendo. Y es que Miguel es muy querido en estas latitudes. Yo les he dicho, 'está es la mejor academia de golf de toda Andalucía'. Para quien no lo sepa, está en Torremolinos.

