Murcia, en el ecuador del II TUMI Spain Golf Tour 2025

La elección para este año de una nueva sede que sumar como prueba puntuable dentro del circuito anual de los profesionales españoles del golf, supone todo un incentivo a corto, medio y largo plazo tanto para el destino como para la asociación. En la que fue la rueda de prensa oficial del torneo, el propio Ander Martínez -el presidente de la PGA de España- pondría en valor el esfuerzo y entusiasmo demostrado por la instalación murciana de New Sierra Golf (Balsicas) para comprometerse «tan activamente» con el mundo de los 'pros'. Un compromiso que se ha firmado por tres años (del 2025 al 2027). «Ojalá nos recibieran así en todas las instalaciones a las que viajamos», afirmaría Martínez a los medios, delante de Fran Sánchez, el director general de Deportes de la Comunidad murciana y de Andrea Pascual, la directora de Marketing y Comunicación de New Sierra Golf (NSG), el recorrido de 18 hoyos que será el anfitrión de una de las pruebas del II TUMI Spain Golf Tour 2025.

La de New Sierra Golf computa este año como la cuarta prueba de una competición que ha pasado por los campos de Izki Golf, Meaztegi Golf Club y El Enzín, hasta llegar a esta tierra del Sureste español; un recorrido que se dibuja como un punto de inflexión en el camino hacia la Gran Final de la PGA a disputarse en Panorámica Golf -a finales del próximo mes de octubre-, pasando antes por Soria Golf (del 1 al 3 de octubre). Una prueba significativa a la vista también de lo abierta que sigue aún la Orden de Mérito liderada de manera provisional por Javier Sainz, seguido de cerca por Mario Galiano (2º) y Pedro Oriol (3º) tras el parón del verano.

El recorrido murciano es un 'viejo conocido' del profesional alicantino Alfonso Buendía, que está en el Top8 de la Orden de Mérito 2025 y que el año pasado quedó segundo en ella. Él es uno de los participantes del casi centenar de 'pros' inscritos en esta prueba, y que se moverá en territorio conocido. Ha visitado asiduamente NSG desde que la empresa Urmosa lo comprara en 2016, cuanto tan sólo contaba con una primera vuelta. En 2019 creció hasta contabilizar 18 hoyos. Una composición clásica de recorrido: 2 pares 5, 5 pares 4 y 2 para 3, en ambas vueltas. Buendía se conoce la instalación de memoria, así como la zona de prácticas. «Los dueños siempre se han portado fenomenal con los profesionales, y Pedro Blanco e Isaac Blanco (los 'pros' a cargo de 'pro-shop') son como de la familia», asegura el jugador. Buendía destaca igualmente que «el mantenimiento de la instalación es magnífico y aunque la zona de 'approach' puede parecer a priori pequeña, yo considero que es de las mejores que hay entre Alicante y Murcia. Cada vez que entreno allí salgo más fino que nada», asegura.

Y puede dar sorpresas. Según Buendía New Sierra Golf es «un campo muy completo. Y de tener una 'debilidad', contando que la previsión de que va a hacer buen tiempo, es que la primera parte es más fácil porque es más corta. Pero cuidado con los pares 5. Hay que pegar un 'drive' duro, luego una madera o un hierro largo y méterla de 'carry' porque luego tiene unos búnkeres frontales que están bastante bien defendidos. Y los pares 3 son pares 3 sólidos. Quizás los pares 4 sean los más sencillos, pero cuando uno llega al hoyo 7… ¡a ver qué es lo que pega! ¿Le pego 'drive' a 'green' por encima del fuera de límites con rojas por la derecha o le pego un hierro 4 a calle y luego otro 4 a Green? Así que, cuidado», advierte el jugador. «Porque si hay viento todo se complica (…). La segunda vuelta es muy larga y estrecha aunque recta. A los séniores se les puede hacer muy larga», pronostica igualmente.

Nombres propios en la prueba

«Es una de las joyas del golf que no se conoce en este país, pero que el circuito lo va a poner en el mapa porque son muchos los que van a jugar la prueba», afirma el joven Buendía, que añade; «porque a la vista está que coincidiendo con un Alps y con una de las pruebas del Challenge… la inscripción ha sido alta». Alrededor de un centenar de jugadores utilizarán la tarjeta de campo de NSG. Entre ellos David Borda, el campeón de la Orden de Mérito de 2024 pero también otros tantos jugadores con mucho juego entre las manos y hambre de triunfo como José Luis Adarraga, Daniel Berna, el propio Alfonso Buendía, Alejandro Cañizares, Emilio Cuartero, Alejandro Esmatges, Antonio Hortal, Manuel Morugan, Liam Murray, Pedro Oriol, Gerard Piris, Juan Salama o Joseba Torres, entre otros, y sin olvidar a los que además suman mucho oficio en la bolsa como Carlos Balmaseda, José María Buendía, Víctor Casado o Antonio Portela, entre otros tantos. Entre los participantes también algunas caras conocidas de la propia Región: el 'pro' gallego Diego Torné, afincado desde hace años en la Comunidad murciana como docente -con escuela propia en La Serena Golf- o Javier de Lope, igualmente profesor, en su caso en Golf Altorreal. Entre los 'amateurs' incluidos en el II TUMI Spain Golf Tour 2025, el joven Bruno Quinto, el jugador pachequero que pertenece a los grupos de trabajo de la Nacional y es alumno de élite de la Territorial murciana.

La competición profesional a celebrarse del 10 a 12 de septiembre en suelo murciano, cuenta con la organización de dos pro-ams; el vivido este domingo y el que se disputará el martes, día 9, en New Sierra Golf, sede de la prueba

Apoyos y destino

Los profesionales le tomarán la medida al recorrido entre los días 10 y 12 de septiembre, ya que la competición se juega en modalidad 54 hoyos 'medal play'. Pero antes, 'pros' y 'amateurs' tendrán dos citas. La de este domingo, día 7, donde el equipo capitaneado por el profesional Emilio Hernández Lirola llevo a los 'amateurs' del primer pro-am: José Javier Serrano, Andrés Pintado junior y Charles A. Perkins a saborearon el triunfo. La segunda cita de este formato será este martes 9, a un jugoso precio de 150 euros con 'buggy' y comida para el aficionado; dos 'pro-am' y una prueba que cuentan con los patrocinios de El Secreto de la Tierra, Innova Agrosoluciones, Urmosa, Región de Murcia Golf Spain, Royal Bliss, BRK, Ritmovil y Ping. Un apoyo que ha supuesto que la bolsa de premios a repartir en la prueba murciana esté en los 40.000 euros más IVA (el mínimo en cada prueba es de 38.000 más IVA que se distribuye en diferentes porcentajes desde la primera plaza hasta la cuadragésima).

Andrea Pascual, la responsable de Marketing y Comunicación de NSG que dijo 'sí, hagámoslo' cuando se le propuso la posibilidad de recibir a la PGA España en su casa, se refiere a la competición del II TUMI Spain Golf Tour 2025 como «una gran oportunidad de que vengan y de que nos conozcan. Estamos en fase de expansión y crecimiento». Aunque matiza que «no sólo para nosotros. Sino que creo que también es una oportunidad para la Región. De que se conozca más como una comunidad donde hay campos de calidad que pueden alojar pruebas de este tipo». Buendía está convencido de ello. «Creo que los 'pros' van a desear volver a jugarlo. La Región de Murcia tienes la playa, la ciudad, la gastronomía.., y el golf sin presión urbanística como es el caso de New Sierra Golf. Un campo tranquilo, con mucha paz que de eso últimamente hay poca».

