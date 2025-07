El equipo español de AESGOLF vence de nuevo a Francia

María Jesús Peñas Martes, 15 de julio 2025, 10:43 Comenta Compartir

El magnífico recorrido francés Châteaux du Pian Médoc en el Cabot Resort de Burdeos, al sur de Francia, fue el escenario del II Match Bilateral Francia- España organizado por ASSGF (Asociación Nacional de Seniors de Golf de Francia) y AESGOLF (Asociación Española de Seniors de Golf). El equipo español estaba formado por doce componentes y fueron seleccionados tras una fase clasificatoria celebrada en Layos Golf el 13 y 14 de mayo y fue capitaneado por Juan Carlos Calvo Santiuste derrotando al combinado francés, que lideraba Luis Martínez, por 11 a 7 en un formato estilo Ryder Cup bajo la modalidad de Match-Play (por hoyos).

Los españoles que partían como defensores del título y que fue conquistado en 2023 en la Real Sociedad de Golf de Neguri no dieron opción y se impusieron en la primera ronda, modalidad Fourball (parejas mejor bola), por 4-2 con tres victorias, dos empates y una derrota rematando en la segunda ronda de individuales por 7 victorias a 5. El resultado final de 11-7, fue idéntico al logrado por el combinado español en la pasada edición. La competición se organiza cada dos años, alternando el país. «Lo bueno es que todos los participantes sumaron puntos para el equipo y eso es importante para la confianza del resto de componentes, que salimos muy contentos con el resultado», comentó el capitán del equipo nacional de AESGOLF Juan Carlos Calvo Santiuste. «Estamos muy contentos con la victoria, pero lo más importante de estos encuentros es la camaraderia y la amistad que surge entre todos. El campo estaba en excelentes condiciones, y aunque no es muy complicado, lo importante era no salirse de calle porque el rough era bastante duro. El tiempo nos ha acompañado y ha sido una fiesta del golf».

«No faltó el buen humor y la cordialidad. Nos hemos enfrentado a doce «matadores» con un nivel de juego superior al nuestro y una media de edad más joven, aunque ellos contaron entre sus filas con un octogenario muy activo. Sin duda tenemos que mejorar nuestro juego y esperemos dar la talla dentro de dos años en España de nuevo», comentó Luis Martínez, capitán del equipo francés. El equipo español de AESGOLF lo formaron Juan Carlos Calvo (capitán), Ricardo Lavandeira, Íñigo Gesto, Carlos Gómez, Luis Tomás Vargas, Mateo Noel, Miguel Careaga, Francisco Albasanz, Francisco Azorín, Cresencio Argüeso, Eduardo Cañada y Francisco Manuel Vázquez.

