La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bebé (Ibiza), Fidel (Eldense), Slavy (Hércules) y Vladys (Alcorcón). Andrés Molina / AGM | CD Eldense | Hércules CF | AD Alcorcón

El Real Murcia y el Cartagena, preparados para el infierno: así se han reforzado sus máximos rivales por el ascenso a Segunda

Las grandes plantillas de Ibiza, Eldense, Hércules y Alcorcón y tapados como el Nàstic y el Antequera, principales obstáculos

Jesús Fernández

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:13

El periodo de fichajes estivales en Murcia y Cartagena está llegando a su fin. A los proyectos granas y albinegros solo les faltan unos pequeños ... retoques para terminar de darle forma. Al director deportivo del Real Murcia, Asier Goiria, apenas le queda firmar un portero, un central polivalente que pueda jugar en el costado izquierdo de la zaga y un delantero centro. Por su parte, el Cartagena, tras un verano revolucionario en materia de fichajes, culminará su proyecto con «dos o tres fichajes», según confirmó el técnico albinegro, Javi Rey, tras la victoria por la mínima en el amistoso frente al Águilas del pasado miércoles. El último nombre en entrar en el radar albinegro es el extremo Suleiman Camara, futbolista gambiano de 23 años del Racing de Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  3. 3 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  4. 4

    El veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla desata una tormenta política y social
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6 Una mujer y una niña de 9 años, en estado grave tras chocar contra un camión en Murcia
  7. 7 El murcianismo rompe su techo: el club alcanza la cifra más alta de abonos de su historia en la tercera categoría
  8. 8

    Acelerón a las obras de la ampliación del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos para que abra antes de un año
  9. 9 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  10. 10 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Real Murcia y el Cartagena, preparados para el infierno: así se han reforzado sus máximos rivales por el ascenso a Segunda

El Real Murcia y el Cartagena, preparados para el infierno: así se han reforzado sus máximos rivales por el ascenso a Segunda