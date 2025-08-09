El Real Murcia y el Cartagena, preparados para el infierno: así se han reforzado sus máximos rivales por el ascenso a Segunda

El periodo de fichajes estivales en Murcia y Cartagena está llegando a su fin. A los proyectos granas y albinegros solo les faltan unos pequeños ... retoques para terminar de darle forma. Al director deportivo del Real Murcia, Asier Goiria, apenas le queda firmar un portero, un central polivalente que pueda jugar en el costado izquierdo de la zaga y un delantero centro. Por su parte, el Cartagena, tras un verano revolucionario en materia de fichajes, culminará su proyecto con «dos o tres fichajes», según confirmó el técnico albinegro, Javi Rey, tras la victoria por la mínima en el amistoso frente al Águilas del pasado miércoles. El último nombre en entrar en el radar albinegro es el extremo Suleiman Camara, futbolista gambiano de 23 años del Racing de Santander.

Lo que este mercado deja claro es que tanto Real Murcia como FC Cartagena tienen un objetivo común: el ascenso. Ambos parten del dolor y la rabia de la temporada pasada. Los pimentoneros por quedarse a un paso de la gloria y los albinegros, con el deseo de olvidar la pésima campaña en el césped y en los despachos que les obligó a una ruptura entre afición y directiva, provocando unos números dantescos y con un final en forma de descenso anunciado desde principios de año.

Principales amenazas Eldense El principal bastión de los alicantinos es Dioni, que estará acompañado de Fidel y de Simo.

Ibiza Bajo la tutela de Jémez, el principal candidato al ascenso ha renovado la plantilla y confían en la calidad de Señé y Vico y en los cañonazos de Bebé.

Hércules Los del Rico Pérez cuentan en sus filas con dos delanteros de muchos quilates como son Fran Sol y Slavy.

Alcorcón Vladys y Rafa Llorente tendrán las llaves del ataque alfarero.

Nàstic Sampedro seguirá contando con el extremo Narro entre sus hombres, al que se le unen Cedric y Baselga.

Antequera Luismi Gutiérrez y Biabiany seguirán liderando a un equipo que se ha reforzado con Luna y Albentosa.

Para cumplir el objetivo tendrán que verse las caras en un grupo con varios 'cocos' con los que se pelearán por conseguir el ascenso directo. Todo hace presagiar que Eldense, Ibiza y Hércules, junto a los dos equipos de la Región, serán los punteros del grupo 2 de Primera Federación, sin olvidar a clubes como el Antequera, Nàstic y Alcorcón, que podrían dar la sorpresa y colarse en las posiciones más altas de la tabla.

Si hay un nombre que reluce por encima de los demás es el del Ibiza de Paco Jémez. Un caso similar al del Real Murcia, ya que se quedaron muy cerca de subir y quieren resarcirse. Los baleares han conseguido en este mercado recambios de garantías para sus pilares de los últimos años, que han abandonado el equipo. Eugeni, Escassi, Jesús Álvarez, entre otros, dejan su sitio a gente con ganas de reivindicarse como Señé, Fede Vico, Mounir o David del Pozo.

El Hércules da continuidad a su entrenador Rubén Torrecilla, que tras el ascenso hace dos campañas, consiguió mantener la categoría de manera solvente y ahora quiere dar un paso más y devolver al club a Segunda División. El Rico Pérez debe estar ilusionado con la plantilla que se ha confeccionado para poder dar guerra, ya que cuenta con nombres de la calidad de Fran Sol, Slavy o el central Nacho Monsalve, que viene de jugar en segunda con el Eldense. Precisamente, el equipo de Elda es el único de los candidatos que no mantiene a su entrenador. Tras el regreso a Primera Federación, Javi Cabello es el nuevo dueño del banquillo del Pepico Amat y contará en sus filas con futbolistas de la talla del punta Dioni, el extremo Simo o el atacante Fidel, que ya han demostrado de lo que son capaces en esta y superiores categorías y darán un salto de calidad y competitividad.

Con ganas de dar la sorpresa

La fortuna ha querido agrupar a Real Murcia y Nàstic en el mismo grupo. Será la revancha del 'playoff' de ascenso de hace solo unos meses. Sampedro seguirá comandando el timón tarraconense, que ha incorporado muchas caras nuevas, tras el aluvión de bajas que ha tenido en este mercado estival. Entre ellas, se encuentran las del lateral Sergio Santos y el portero Toni Fuidias, ex de Real Murcia y Cartagena, respectivamente. El delantero Baselga y el punta Cedric intentarán hacer olvidar los goles de Pablo Fernández. El extremo Narro seguirá siendo la figura clave.

Un equipo peligroso porque así lo ha demostrado en las dos campañas que lleva en la Primera Federación es el Antequera. El primer año acabó desinflándose al final y la temporada pasada consiguió meterse en el 'playoff' cuando pocos lo ponían en las quinielas. Para la próxima temporada necesitan que Abel Gómez esté a la altura de Javi Medina, que se ha marchado a dirigir al Betis Deportivo, llevándose consigo al '9' Destiny. Al cuadro antequerano se han sumado jugadores con mucha mili como Albentosa y Luna, que pondrán veteranía a un renovado equipo que quiere volver a hacer vibrar El Maulí. Mantener a Luismi Gutiérrez y a Biabiany, dos puñales para el ataque, se ha convertido en la mejor noticia.

Los debutantes Juventud de Torremolinos y Europa, las cenicientas sobre el papel, también harán sufrir a los favoritos

Uno que no estuvo en ninguna pelea fue el Alcorcón. Los de Santo Domingo acabaron justo en el ecuador de la tabla y se aferran esta campaña a los goles de Vladys y al desborde de Rafa Llorente para soñar con algo grande.

Si hay algo que muchos de los aficionados de Cartagena y Real Murcia quitarían de la competición serían los filiales. Este año, los de Joseba Etxeberria y los de Javi Rey tendrán que enfrentarse a los siempre molestos Atlético Madrileño, Betis Deportivo, Sevilla Atlético y Villarreal B.

Los de Fernando Torres han perdido varias piezas importantes en su esquema. Son cinco las incorporaciones que han realizado hasta el momento los colchoneros, entre las que destacan el medio Bellotti, del Ceuta, y el central Puric, procedente del Racing de Ferrol. Al Villarreal B sí que ha llegado un aluvión de caras nuevas. David Albelda aterriza al filial amarillo con una plantilla totalmente renovada, que echará de menos al goleador Etta Eyong, ya con el primer equipo, pero que estará bien compensada al ser una de las mejores canteras de España. El Betis Deportivo también podría perder a su mejor futbolista. Pablo García estará a las órdenes de Pellegrini y se espera que sea Paco Esteban el que lidere a los verdiblancos, tras rechazar a la Juventus cuando parecía que lo tenía todo acordado por 800.000 euros. Lo más novedoso es que estarán a las órdenes de Javi Medina, que dirigirá a los verdiblancos tras dejar muy buenas sensaciones con el Antequera. Por último, el Sevilla Atlético opta por mantener el grupo y solo ha incorporado a dos futbolistas. El más interesante es el delantero Romeo Faget.

Los filiales del Atlético de Madrid, Villarreal, Betis y Sevilla volverán a poner complicaciones en el camino grana y albinegro

Los nuevos

Juventud Torremolinos, CD Teruel, CE Europa y CE Sabadell son los chicos nuevos del grupo 2. Dos de ellos ya conocían la oficina de Primera Federación. Sabadell y Teruel fueron despedidos hace dos temporadas y ya han recuperado su puesto. Una situación muy diferente es la del Juventud Torremolinos y Europa. El primero de ellos alcanza su mejor resultado de la historia. Los barceloneses, afincados en el barrio de Gracia, vuelven a la categoría de bronce del fútbol español tras 30 años. Estos equipos parten con la premisa de conseguir la permanencia, pero conociendo la dureza de la categoría no se lo pondrán fácil a nadie, sobre todo en sus feudos.