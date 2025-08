Goiria tendrá 3 millones para devolver al Real Murcia a la élite

El Real Murcia 2025-26 va a contar con uno de los presupuestos más altos de la categoría, pero estará por debajo de equipos como ... el Tenerife, otro de los grandes aspirantes al ascenso. Y también tendrá menos potencial económico que otros históricos del fútbol español que lograron escapar de Primera Federación en los últimos años.

De hecho, Felipe Moreno y sus allegados han fijado un presupuesto global de 5 millones para la campaña que arrancó el pasado 1 de julio, aunque en esta cifra están incluidos dos millones destinados a los trabajadores no deportivos, gastos sociales, seguros y viajes, entre otros conceptos. El mayor gasto es lo empleado para conformar la plantilla: 2,5 millones para el primer equipo y cerca de 500.000 euros para el cuerpo técnico de Joseba Etxeberria y la secretaría técnica encabezada por Asier Goiria. Esa es la previsión inicial, aunque el dueño del Real Murcia no descarta destinar 500.000 euros más para reforzar al equipo en el mercado de invierno en caso necesario y siempre que la entidad siga generando los suficientes recursos como para aumentar la partida deportiva.

A tener en cuenta 2 millones se gastó el Ceuta para ascender, por los 1,7 que empleó la Cultural.

4 millones costará la plantilla del Tenerife 25-26, la más cara de la Primera RFEF.

Aunque los 3 millones del Real Murcia estarán en la zona alta de la clasificación de las plantillas que se están conformando actualmente en Primera Federación, lo mismo que se gastó el curso pasado, el Tenerife ya anunció hace semanas que su presupuesto global sería de 8 millones (16 gastó en su último año en Segunda), de los que ha asignado 4 para construir la primera plantilla chicharrera.

Cifra que se asemeja más a lo que otros grandes equipos necesitaron para llegar al fútbol profesional. Como el Deportivo de La Coruña, que en la temporada 2022-23 gastó 3,3 millones entre jugadores y técnicos, mientras que el curso 2023-24, el de sus ascenso, su presupuesto deportivo se elevó hasta los 4,7. El Málaga, otro que ascendió en el curso 2023-24, lo hizo con un poco menos ya que empleó 4,3 millones de los 7 que tuvo de presupuesto para pagar a la primera plantilla, al equipo femenino y la cantera. Una cifra parecida a la del Castellón, que también escapó de Primera Federación con un presupuesto global de 7 millones.

Pero también es posible ascender sin presupuestos tan millonarios. Que se lo digan a Edu Villegas, director deportivo del Ceuta, que la pasada campaña logró dar el salto al fútbol profesional con una plantilla y cuerpo técnico que no superaron los 2 millones. O la Cultural Leonesa, que si la campaña 2022-23 empleó 1,3 y no jugó el 'playoff', en la pasada, la 2024-25, ascendió como campeón de grupo gastándose 1,7 millones en personal deportivo. Ambos, el Ceuta y la Cultural Leonesa, llegaron a Segunda junto al Andorra de Piqué y la Real Sociedad B, a pesar de que en la Primera Federación del año pasado había grandes históricos que no lo consiguieron como el propio Real Murcia, Nástic de Tarragona o el Hércules.

En los tres millones está contabilizado el coste del cuerpo técnico que lidera Etxeberria y los ayudantes del director deportivo

Más movimientos

El Real Murcia todavía no tiene cerrada su primera plantilla, que este año contará con 21 efectivos, 18 séniores y 3 jugadores sub-23. Además, otros jugadores menores de 23 años podrían tener ficha con el filial y estar en dinámica del primer equipo.

Cadete no cuenta y dejará su ficha para un central sénior o un centrocampista de contención. Arriba podría salir cedido el brasileño Cadorini, que también cuenta con una ficha sénior, en dirección a un club de Primera Federación si llega finalmente el delantero que busca la secretaría técnica. Y también está en el aire el futuro de Toral, que podría abandonar la entidad si su club de destino paga lo que quiere el Real Murcia. El que se incorporará en las próximas horas a la disciplina grana es Antonio David, pivote sub-23 que ha fichado el Albacete procedente del Castilla y que que cederá al club grana.

Nueva oferta televisiva

Todo indica, después de que la Federación Española hiciera públicas las condiciones para adquirir los derechos de los partidos de Primera Federación, que es Movistar Plus una de las interesadas en hacerlo. Esta plataforma podría incluir un canal con diez partidos a la semana para los que ya son abonados con una suscripción completa, aunque también un canal extra por un precio cercano a los 10 euros para los que no tengan contratado esta opción en la que poder seguir los partidos de Segunda, además de la categoría en la que jugará el Real Murcia. Además, no es descartable la puesta en marcha de una aplicación de LaLiga+ para poder disfrutar de los 20 partidos de cada jornada de la tercera categoría del fútbol español.