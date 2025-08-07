Suli Camara, la pieza codiciada del mercado que desea el Cartagena

Los nombres propios siguen bailando alrededor del Cartagonova. La plantilla del Efesé necesita «dos o tres» fichajes más, según comentó Javi Rey después del partido ... entre el Cartagena y el Águilas. Las posiciones que quedan por reforzar, según Breis, son las del lateral izquierdo y el extremo derecho. Precisamente en ese puesto del ataque juega el futbolista que suena con fuerza para incorporarse al Efesé: Suleiman Camara.

El extremo, nacido en Gambia, tiene unas cualidades de las que gustan a los aficionados al balompié. Es veloz, tiene agilidad y desborde. Características básicas para ser un jugador de banda destacado en la Primera RFEF. Camara tiene capacidad para asistir y olfato de cara a puerta, a pesar de que sus números no parezcan muy atractivos. El gambiano es uno de los futbolistas más codiciados en el mercado de la categoría de bronce todas estas virtudes, tan demandadas en el mercado.

El cuadro balear lo firmó en 2022 después de que Míchel lo hiciese debutar con el primer equipo del Girona en Copa del Rey

Suli, como es conocido en el mundo del fútbol, se dió a conocer en el equipo juvenil del Sabadell, tras pasar por el Granollers. Con 15 años ya jugaba en la Liga Nacional con el equipo arlequinado. Eso llamó la atención del Girona, en primer momento, y también del Barça, después de recibir dos goles con su firma y de ver sus características. Fue el Girona quien logró cerrar su incorporación para su equipo juvenil, pero no tardó en subir al filial gerundense. Con el Girona B explotó y logró entrar en dinámica del primer equipo. Michel fue quien más apostó a por él y lo hizo debutar en Copa del Rey en 2021.

Triunfó en Ibiza

Su buen hacer en el Girona llamó la atención del Ibiza, que lo firmó en 2022 y fue importante en Segunda. Pasó directamente de Tercera RFEF a Segunda pero no desentonó. Esa temporada, el cuadro ibicenco bajó a la Primera RFEF. Precisamente en la categoría de bronce fue donde Suli demostró estar a otro nivel. Jugó 40 partidos con la camiseta del Ibiza esa campaña, pero le costó contar con la titularidad. A pesar de eso, los 4 goles y las 3 asistencias que hizo le sirvieron para que el Racing de Santander lo firmase la pasada temporada.

En Santander, en Segunda, jugó 23 partidos, marcó 2 goles y dió 1 asistencia. De esos 23 partidos, solo fue titular en 4 por la competencía que tenía con Andrés Martín. Además, en 2024 se estrenó con la selección de Gambia absoluta ante Madagascar.