El Clásico Ramos: «Si destituyen a Lopetegui, no será decisión de los jugadores» Ramos, durante el partido. / AFP El capitán del Real Madrid aseguró que «la plantilla está con el entrenador» y dijo que la mala primera parte «es culpa de los jugadores» COLPISA Madrid Domingo, 28 octubre 2018, 19:45

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, fue muy claro a la hora de valorar si su entrenador, Julen Lopetegui, debería ser destituído tras la derrota del equipo blanco ante el Barcelona por 5-1. «Yo no voy a cambiar el discurso y la plantilla está con el entrenador. Desgraciadamente no son decisiones que dependan de nosotros y vamos a dejar que pasen las horas y veremos que ocurra. Pero lo que pase no será culpa de los futbolistas», afirmó. Por otro lado, cuestionado sobre el perfil de un posible próximo entrenador, el andaluz mandó un mensaje. «La gestión de vestuario es mucho más importante que el tema táctico», declaró.

El capitán dio su particular visión sobre el partido. «El futbol son resultados, y hoy hemos regalado 45 minutos. Creo que nuestro planteamiento era el de la segunda parte, no el de la primera. En esta situación siempre se pueden sacar conclusiones. Habrá gente que aproveche esto para darnos por muertos pero yo estoy convencido de que queda muchisimo por delante», afirmó.

Ramos dejó clara que la responsabilidad de la diferencia de nivel entre el Real Madrid de la primera y la segunda parte es de los jugadores. «Al final el fútbol también son fases y hemos hecho una primera parte muy diferente a lo que habiamos planteado y eso es culpa de los jugadores. En la segunda parte hemos dado un paso adelante, hemos podido empatar, pero al final, cuando encajamos el tercero, el estado de ánimo se cae», declaró.

Cuestionado sobre si es posible ganar la Liga con esa distancia de siete puntos con el F.C. Barcelona, el capitán apeló a la historia. «Depende para quien. El fútbol que creerá, otros que tengan dudas, y otros que no. Yo he ganado ligas que he tenido más de 10 puntos de desventaja y ahora solo queda seguir luchando», dijo.

Por último, preguntado por las palabras de Casemiro tras finalizar el partido, el cual declaró que el partido era «un reflejo de la temporada», Ramos dijo respetar pero no compartir la opinión de su compañero. «Son respetables las palabras de Casemiro, como las de la prensa, pero al final siempre es muy ventajista aprovechar un momento bajo del equipo», sentenció.

Casemiro: «Este partido refleja nuestra temporada»

Carlos Henrique Casemiro, centrocampista del Real Madrid, se mostró muy duro con su equipo tras la derrota por 5-1 ante el Barcelona. «La imagen que hemos dado hoy es la imagen de nuestra temporada. No podemos culpar al entrenador, somos los jugadores los que damos la cara en el campo y los cinco goles reflejan lo que estamos haciendo», aseguró.

Preguntado sobre cual era el problema del equipo para dar un nivel tan bajo, Casemiro volvió a señalar a los jugadores. «No es actitud ni táctica. Es todo. Los jugadores que salimos al campo tenemos que correr y pelear más, que es lo que te exige este escudo», afirmó, y añadió que lo importante ahora «es mejorar». «Tenemos que tener tranquilidad y paciencia. Sabemos que no estamos jugando bien», destacó.

Cuestionado sobre la continuidad de Julen Lopetegui, el brasileño quiso dejar claro que no es responsable de la situación. «Hablar del entrenador ahora no se puede. Es cosa de los jugadores. Nosotros somos los culpables de lo que está pasando. Y tenemos que mejorar», afirmó.

Por último, hizo un pequeño análisis del encuentro. «Nosotros en 90 minutos hemos tenido algún buen momento y hemos podido hacer el 2-2. Pero al final, esta temporada estamos haciendolo muy mal», sentenció.

Butragueño: «¿Lopetegui? No es el momento»

Emilio Butragueño era el reflejo de la cara de los madridistas tras la derrota en el clásico. «En este tipo de partidos hay momentos que son decisivos y los hemos tenido en el inicio de la segunda parte», se lamentaba el director de relaciones institucionales del Real Madrid. Además, reconoció que «el tercer gol ha sido definitivo y a la contra nos han hecho mucho daño».

Al ser preguntado por el futuro del entrenador del conjunto blanco, Butragueño no quiso mojarse y pasó de puntillas sobre el tema. « »¿Lopetegui? No es el momento de hablar de ese asunto. Es una mala noche para todos«. Sin embargo sí confesó que »no estamos contentos«. »Lo sentimos por el madridismo. Hoy perdemos todos. Felicitar al Barcelona y a seguir«.

Además, confesó que «creo que es un castigo excesivo», pero reconoció que «la efectividad es esencial y ellos han sido muy efectivos».