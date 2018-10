El Clásico Valverde, sobre el Madrid: «Los grandes equipos se rehacen y será un rival para nosotros» El técnico blaugrana se mostró satisfecho con el juego de su equipo y calificó como temporal la mala racha del Real Madrid en la Liga COLPISA/AFP Domingo, 28 octubre 2018, 19:30

El preparador del Fútbol Club Barcelona se mostró contento con la imagen del equipo en el choque frente al Real Madrid, así como con una evolución del juego en los tres últimos choques. «Veníamos de jugar muy bien. Veíamos que teníamos ese camino abierto. En ese sentido estaba confiado. El partido contra el Inter fue redondo y la goleada de hoy, contra el Madrid, nos tiene que servir para tener más confianza», afirmó el técnico.

Sin embargo, Valverde se mostró comedido al hablar de la goleada. «Todavía no me he parado a pensarlo. Es un resultado de los que marcan, sé que estos partidos se recuerdan, afortunadamente ha sido a favor nuestro. Me alegro de que haya estado yo en el banquillo», dijo. Una plantilla que, a pesar de la ausencia de su principal estrella, Leo Messi, está ofreciendo una gran imagen. «Para nosotros, desde que se lesionó, todo el mundo se preguntaba cómo íbamos a responder. La respuesta ha sido como equipo. Esto refuerza mucho al equipo pero cuanto antes se recupere, mejor. Le echamos de menos», comentó el cacereño.

Precisamente, uno de los goleadores del equipo fue el chileño Arturo Vidal, que no está teniendo hasta el momento gran protagonismo para Valverde. «Arturo es un jugador del que esperamos mucho y nos va a dar mucho. Es un jugador que ha caído muy bien aquí. Por su lucha y pelea transmite mucho. Es un premio para él. Esperemos que vaya jugando más partidos», opinó.

Una semana exitosa para el Barça que contrasta con la situación de crisis del Real Madrid. «Cada semana hay tres partidos y hay semanas que va todo muy bien, como esta. Hay otras que van mal por diversas razones y no ganas ningún partido. Tienes que moverte en las dos semanas. Hay que seguir», comentó el técnico. Para Valverde, el conjunto blanco se «rehará» y superará el bache que atraviesa desde el duro correctivo ante el Sevilla del pasado mes de septiembre. «Los grandes equipos se rehacen y será un rival para nosotros, estoy seguro», expresó el preparador.

El técnico del Barcelona también opinó sobre la situación de peligro de Lopetegui ante la dura derrota en el Camp Nou. «No me gustan los rumores de destitución... de nadie», comentó. Los blancos comenzaron por debajo en el marcador y tras el descanso, mostraron más intensidad. «En el segundo tiempo han cambiado la estrategia y han demostrado el equipo que son. Son grandes jugadores y un gran equipo, nos han sorprendido», dijo Valverde.

Un resultado abultado que confirma al Barcelona como líder del campeonato, dos puntos por encima de su perseguidor más cercano, el Atlético de Madrid. Por este motivo, el entrenador fue cuestionado sobre si era su día más feliz en su carrera profesional. «Estamos muy felices por nuestra afición. En cuanto nosotros, estamos empezando a disfrutarlo antes estábamos concentrados. Me gustaría que esto sirviera para ganar la Liga. Todos sabemos como va esto...», dijo.