El Clásico Lopetegui: «No soy yo quien decide sobre las destituciones» 00:24 Lopetegui, durante el partido. / EFE El entrenador del Real Madrid lamentó la falta de eficacia de su equipo pero dejó claro tener fuerza «para revertir esta situación» COLPISA Madrid Domingo, 28 octubre 2018, 19:37

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, fue muy claro a la hora de valorar si sería justo que le destituyesen tras caer por 5-1 ante el F.C Barcelona. «Yo no tomo las decisiones. Yo he explicado mi parecer, mi sentir y mi ánimo. El resto ya no es responsabilidad mía», declaró.

El vasco dio su particular visión sobre el partido en sala de prensa. «Una derrota siempre es dura y más con la sensación de que hemos podido darle la vuelta al partido. Hemos tenido situaciones muy claras para empatar e incluso para ganar. En la primera parte ellos han sido superiores pero no han hecho muchas ocasiones. En la segunda hemos cambiado cosas, hemos estado mejor, nos hemos metido en el partido y hemos tenido ocasiones y situaciones para poder empatar. El tercer gol ha acabado con nuestras ilusiones y creo que el 5-1 al final es excesivo. Son un equipo con mucha eficacia. Creo que el 5-1 no refleja lo que ha sido el partido pero hay que aceptarlo», declaró.

El entrenador blanco dejó claro tener «fuerza» para poder revertir la mala dinámica del equipo. «Yo estoy triste como el vestuario pero tengo fuerza. Estamos en octubre, queda mucho y se puede dar la vuelta a la situación. Hay jugadores que están cogiendo el buen momento de forma y creo que las lesiones nos han castigado mucho. Me veo con fuerza para seguir llevando este grupo», dijo.

Cuestionado sobre si tenía que hacer algún reproche a sus jugadores o a la dirección deportiva por la situación del equipo, el entrenador fue muy claro. «No. Si no he hecho ningún reproche hasta ahora no lo haré en este momento. En la cabeza solo tengo el levantar a mis jugadores. Creo que han hecho un gran partido, hemos tenido al Barcelona contra las cuerdas pero no hemos marcado y ellos han sido muy contundentes. Creo en este grupo, en este equipo y me gustaría ver dónde estamos en abril o mayo. Hemos tenido tres semanas tremendas, nos ha pasado de todo pero creo que las dinámicas terminan alguna vez y esta negativa va a acabar», afirmó.

Por último, el vasco sí que se mostró convencido de que la culpa de la situación actual del equipo es «cosa de todos». «Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol. La responsabilidad del equipo siempre cae en el entrenador pero aquí hay situaciones que corresponden a todos. Ganamos todos y perdemos todos. Pero creo que estamos a tiempo de mejorar y que la segunda oleada de este equipo va a ser muy buena. Tenemos que luchar y mejorar», sentenció.