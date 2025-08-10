El Barça engrasa la máquina a costa del Como

Daniel Panero Domingo, 10 de agosto 2025, 23:04 Comenta Compartir

El Barça se dio un homenaje este domingo en el Trofeo Joan Gamper. El conjunto que dirige Hansi Flick pasó por encima del Como y se impuso por 5-0 en un partido que sirve para llenar de moral a los azulgrana antes del inicio de Liga el próximo fin de semana. El tanto de Raphinha y los dobletes de Fermín y Lamine Yamal culminaron una noche redonda en el Estadio Johan Cruyff que sirvió para hacer las paces con Ter Stegen en la previa y para sacar músculo después en un test de primer nivel.

Y eso que el partido empezó de forma desconcertante. Quizá fuera por los apenas 6.000 espectadores que podían ver el partido en las gradas o quizá fuera por la presentación descafeinada del equipo con Ter Stegen alegando que «era importante solucionar el tema con el club». El caso es que, pese al calor, los culés salieron fríos al terreno de juego y eso lo aprovechó el Como para igualar la contienda en los primeros compases e incluso amenazar con un par de balones a la espalda de centrales en los que se pudo ver muy seguro a Joan García.

Fue un espejismo. Flick puso un once muy reconocible con la salvedad de Eric García en el lateral diestro, de Rashford en la punta y de Fermín como enganche. El onubense es pura dinamita. Se mostró muy participativo en todo momento, supo dar fluidez al juego cuando los culés estaban más espesos en la circulación y demostró ser uno de los mejores llegadores que los azulgranas tienen en la plantilla. Aprovechó un error en la salida del Como para abrir el marcador con un zurdazo desde la frontal y luego repitió con un golpeo extraordinario a la escuadra para poner el segundo.

Fue un mazazo doble para un Como que se vino abajo en mitad de la avalancha. Los de Cesc se vieron desbordados y se precipitaron antes del descanso después de que Rashford firmara una cabalgada extraordinaria para regalar el tercero a Raphinha y después de que el brasileño robara un balón en el área rival para hacer lo propio con Lamine Yamal.

Tras la reanudación, la fiesta continuó. Flick dio entrada a Koundé y Ferran Torres y el de Foios habilitó a Lamine Yamal para que hiciera el quinto con un zurdazo marca de la casa. Fue un tanto que sirvió para anestesiar el partido. El Barça se tomó muy en serio el compromiso durante sesenta minutos, pero tampoco quiso hacer sangre ni exigirse más de la cuenta con todo el pescado vendido y a una semana del inicio de la competición.

Flick aprovechó la inercia del encuentro para que jugaran también en la recta final Casadó, Gavi, Christensen, Gerard Martín, Pedro Fernández, Dro, Toni Fernández y Bardghji, una batería de cambios con la que mostrar a la afición el fondo de armario y seguir con un banco de pruebas que ha llegado a su fin. El Barça ya tiene listo el rodillo para una nueva temporada