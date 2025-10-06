Descubre en directo los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
Los partidos de esta primera eliminatoria se disputan los días 28, 29 y 30 de octubre
Comienzan a sortearse los emparejamientos del Grupo 1, que corresponde a la noroeste de España
13:11
Isi Palazón también estará encargado de sacar bolas en el sorteo
13:09
Pedro León será uno de los encargados sacar bolas en el sorteo
13:08
Isi Palazón y Pedro León comparte fila en el salón Luis Aragonés
13:07
13:07
13:02
Comienza el acto en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas
🔴 EN DIRECTO | ¡¡Arranca el sorteo de la primera eliminatoria de la #CopaDelReyMAPFRE 25/26!!
112 equipos conocerán su rival a partido único.
📺 Síguelo en https://t.co/urysFaHUfs@teledeporte: https://t.co/9AZ8cnUcEq#LaCopaMola🏆 https://t.co/bdjaAeXzwP
12:34
Fechas de los enfrentamientos
Esta primera eliminatoria de la Copa del Rey se disputa en los días 28, 29 y 30 de octubre, que corresponde a los días martes, miércoles y jueves. La competición se juega entre las jornadas 9 y 10 de Primera Federación; las 8 y 9 de Segunda Federación; las 8 y 9 de Tercera Federación.
12:09
La RFEF realizó un cambio en las reglas de la competición para que en las primeras ronda solo pudieran enfrentarse a unos rivales en relación a unos criterios de proximidad geográfica. El fin de esta medida era evitar que equipos humildes, que no pueden permitirse viajes largos, no gasten tanto dinero en trasladar a jugadores, staff técnico y directivos al lugar del partido.
12:06
Posibles emparejamientos de FC Cartagena y Real Murcia
Los dos equipos pertenecen a la categoría de Primera Federación, por lo que sus opciones son las mismas. Así que le podrían tocar equipos de Primera Federación (19%) y de Segunda Federación (81%). Estas serían sus opciones: Eldense, FC Cartagena*, Real Murcia*, Antequera y Juventud de Torremolinos; y Torrent, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Antoniano, Estepona, Salerm Puente Genil, Lorca Deportiva y Real Jaén
12:03
Posibles emparejamientos de Lorca Deportiva, UCAM Murcia y La Unión Atlético
Los tres equipos pertenecen a la categoría de Segunda Federación, por lo que sus opciones son las mismas. Así que le podrían tocar equipos de Segunda División (41%) y de Primera Federación (59%). Estas serían sus opciones: Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta; y Eldense, FC Cartagena, Real Murcia, Antequera y Juventud de Torremolinos.
12:00
Posibles emparejamientos del Cieza
Al CD Cieza le podría tocar equipos de Primera División (18% de posibilidades) y de Segunda División (82%). Estos serían: Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche; y Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta.
11:58
Posibles emparejamientos de Los Garres
A Los Garres solo le podría tocar un equipo de Primera División. Sus opciones son: Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche.
11:54
Equipos participantes de la Región de Murcia
FC Cartagena, Real Murcia, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Lorca Deportiva, Cieza, Los Garres
11:53
Bienvenidos al Sorteo de la Copa del Rey
