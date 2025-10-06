La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los bombos del sorteo de la Copa del Rey. @rfef

Descubre en directo los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey

Los partidos de esta primera eliminatoria se disputan los días 28, 29 y 30 de octubre

Javier Brocal

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:00

13:13

Comienzan a sortearse los emparejamientos del Grupo 1, que corresponde a la noroeste de España

13:11

Isi Palazón también estará encargado de sacar bolas en el sorteo

13:09

Pedro León será uno de los encargados sacar bolas en el sorteo

13:08

Isi Palazón y Pedro León comparte fila en el salón Luis Aragonés

13:07

Podéis seguir el directo a través del canal de YouTube de la RFEF

13:02

Comienza el acto en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas

12:34

Fechas de los enfrentamientos

Esta primera eliminatoria de la Copa del Rey se disputa en los días 28, 29 y 30 de octubre, que corresponde a los días martes, miércoles y jueves. La competición se juega entre las jornadas 9 y 10 de Primera Federación; las 8 y 9 de Segunda Federación; las 8 y 9 de Tercera Federación.

12:09

La RFEF realizó un cambio en las reglas de la competición para que en las primeras ronda solo pudieran enfrentarse a unos rivales en relación a unos criterios de proximidad geográfica. El fin de esta medida era evitar que equipos humildes, que no pueden permitirse viajes largos, no gasten tanto dinero en trasladar a jugadores, staff técnico y directivos al lugar del partido.

12:06

Posibles emparejamientos de FC Cartagena y Real Murcia

Los dos equipos pertenecen a la categoría de Primera Federación, por lo que sus opciones son las mismas. Así que le podrían tocar equipos de Primera Federación (19%) y de Segunda Federación (81%). Estas serían sus opciones: Eldense, FC Cartagena*, Real Murcia*, Antequera y Juventud de Torremolinos; y Torrent, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Antoniano, Estepona, Salerm Puente Genil, Lorca Deportiva y Real Jaén

12:03

Posibles emparejamientos de Lorca Deportiva, UCAM Murcia y La Unión Atlético

Los tres equipos pertenecen a la categoría de Segunda Federación, por lo que sus opciones son las mismas. Así que le podrían tocar equipos de Segunda División (41%) y de Primera Federación (59%). Estas serían sus opciones: Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta; y Eldense, FC Cartagena, Real Murcia, Antequera y Juventud de Torremolinos.

12:00

Posibles emparejamientos del Cieza

Al CD Cieza le podría tocar equipos de Primera División (18% de posibilidades) y de Segunda División (82%). Estos serían: Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche; y Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta.

11:58

Posibles emparejamientos de Los Garres

A Los Garres solo le podría tocar un equipo de Primera División. Sus opciones son: Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche.

11:54

Equipos participantes de la Región de Murcia

FC Cartagena, Real Murcia, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Lorca Deportiva, Cieza, Los Garres

11:53

Bienvenidos al Sorteo de la Copa del Rey

