Alineación del conjunto murciano en el partido de este sábado. UD Los Garres

Los Garres recibirá a un equipo de Primera en la Copa

El conjunto murciano remonta la eliminatoria ante el Manises (4-0) y a final de mes jugará contra Betis, Sevilla, Valencia, Villarreal, Elche o Levante

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:42

La UD Los Garres vivió este sábado una de las tardes más brillantes de toda su historia. El modesto conjunto murciano, que este año compite en Preferente Autonómica y fue fundado en 2007 cogiendo el testigo de anteriores clubes que tuvieron su sede en el campo de Las Tejeras, protagonizó una enorme remontada ante el Manises en la eliminatoria previa de la Copa del Rey (4-0) y se clasificó por vez primera para la fase nacional del torneo.

Así, la bola de la UD Los Garres será una de las que se incluya en el bombo del sorteo de este lunes en Las Rozas y está asegurado su enfrentamiento ante un club de Primera División, ya veremos si en su campo habitual de Las Tejeras o en otro de mayor capacidad del municipio de Murcia. Su rival, en una eliminatoria a partido único que se disputará en tierras murcianas entre el 28 y el 30 de octubre, saldrá de la terna formada por Betis, Sevilla, Valencia, Villarreal, Elche o Levante.

En el partido de ayer, con el campo de Las Tejeras disfrutando de un ambiente de auténtica final, los locales remontaron el 2-0 de la ida en una tarde en la que todo les salió bien. Elías, a la salida de un córner, hizo el primer tanto al borde del descanso (minuto 42). Lo siguió intentando el equipo entrenado por Mario Martínez y la roja al visitante Bonillo en el 60 le puso las cosas muy de cara. Así, en el minuto 75 igualó la eliminatoria el cuadro murciano con una diana de Fernández. El choque se fue a la prórroga y en el 96 llegó el tercero -y el delirio a las gradas- con un remate de Iván López en el segundo palo. El cuarto, que sentenció el encuentro, lo marcó Luisito en el 120.

