El molinense Rodrigo Mendoza, en el radar del Real Madrid

Francisco J. Moya Sábado, 30 de agosto 2025, 22:43 Comenta Compartir

El centrocampista murciano Rodrigo Mendoza se ha convertido en la gran revelación de este inicio de temporada en Primera División. El jugador nacido en Molina de Segura, de 20 años, fue convocado el pasado viernes por vez primera por la selección sub-21 y ha sido el jugador más destacado del sorprendente Elche de Eder Sarabia en las tres primeras jornadas, ante Betis, Atlético de Madrid y Levante. Y en las próximas horas puede seguir siendo noticia, ya que se ha convertido en uno de los nombres propios de estas últimas 48 horas del mercado de fichajes.

El talentoso jugador molinense ha entrado en el radar del Real Madrid, que lleva tiempo siguiéndolo y ya hace unos meses intentó incorporarlo para que jugara con el Castilla. El crecimiento de Rodrigo Mendoza ha sido tan increíble que ahora mismo esa posibilidad no la contempla nadie. De hecho, el Elche renovó su contrato hace unas semanas hasta 2028. Acababa en 2026 y en la entidad ilicitana sabían que el jugador podía explotar y acabar marchándose sin dejar nada en las arcas del club.

Así, la entidad del Martínez Valero le puso una cláusula de rescisión de 20 millones, pero el problema es que hay un par de equipos dispuestos a pagarla para llevarse al futbolista. Son el Como de Cesc Fábregas y el Paris FC, que quiere montar un proyecto potente en la Ligue 1 francesa.

El Como de Cesc Fábregas y el Paris FC siguen al futbolista que salió del Ranero desde hace meses y se plantean su fichaje

Rodrigo Mendoza llegó hace cinco años al cantera del Elche desde el Ranero CF, donde ya había destacado. Se sumó al cadete y ha crecido rápido, siendo un chico bien considerado por sus buenos valores, por su humildad y liderazgo positivo. Ahora, representa un modelo de éxito en la entidad franjiverde, pero en el club hay verdadero pánico a que alguien deposite los 20 millones de euros y se lo lleva antes de las 23.59 horas de mañana. Para Eder Sarabia es un jugador fundamental.

Debut con gran nota en la élite, renovación con el club en el que ha crecido futbolísticamente desde que salió del Ranero, primera llamada de la selección española sub-21 y estreno goleador en Primera. Ese es el resumen de lo que ha vivido Rodrigo Mendoza en los últimos 11 días, en los que su nombre no para de circular por las secretarías técnicas de media Europa.

El ídolo del futbolista molinense es el canario Pedri y eso ha hecho que ya muchos le comparen con él. Rodrigo Mendoza, todavía en crecimiento como jugador, no fue titular en las diez últimas jornadas de la pasada temporada y solo salió de inicio en nueve ocasiones el año pasado en Segunda. Ahora es titularísimo para Eder Sarabia.