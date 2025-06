El Jimbee promete llevar más trofeos a la casa de todos los cartageneros

El cuatro veces campeón de España de fútbol sala, el Jimbee Cartagena, ha convertido en una «bonita costumbre» celebrar sus éxitos en la casa de ... los cartageneros. Jugadores, cuerpo técnico y directiva llevaron este viernes el trofeo de la liga conquistado la noche del jueves al Palacio Consistorial y también lo presentaron delante de la imagen de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Caridad. El equipo prometió este viernes, en medio de estos actos simbólicos y oficiales, que está convencido de regresar en 2026 con más títulos.

La ceremonia en el Palacio Consistorial empezó a las seis de la tarde con la asistencia de varios miembros de la corporación política municipal. La alcaldesa Noelia Arroyo encabezó la comitiva y trasladó en nombre de la sociedad cartagenera el agradecimiento por representar con honor el nombre de Cartagena «por todo el mundo». La regidora aseguró que el Jimbee ya es en sí un símbolo de identificación del municipio fuera de sus fronteras: «Estamos siendo testigos de algo muy grande. Vosotros estáis haciendo historia y ya estáis al nivel, por supuesto, del Teatro Romano, del asiático... Ya formáis parte de la identidad de Cartagena».

Arroyo repasó el actual palmarés del equipo melonero, doble campeón de la Supercopa de España y la Liga en solo diecisiete meses «y terceros de Europa, por ahora», dando a entender que el siguiente reto del club en la temporada 2025/26 será levantar el título de la Champions League tras quedarse fuera de la final, este año, en Le Mans (Francia). Al acto acudieron todos a excepción del presidente del club, Miguel Ángel Jiménez Bosque, por compromisos laborales.

Además de la alcaldesa, el capitán Jesús Izquierdo y el gerente Roberto Sánchez tomaron la palabra. Ambos, que ya estaban en etapas duras y complicadas para el fútbol sala, resaltaron que por encima de individualidades y presupuestos económicos están el trabajo diario y la unidad del vestuario para la consecución de este último título en concreto. «La clave del éxito pasa por ahí y ojalá el año que viene estemos aquí una vez más», dijo el de Campos del Río. «Somos unja familia y eso hace que estemos aquí de nuevo celebrando. Sin ser una familia sería imposible. Estamos haciendo muy felices a los cartageneros por eso», añadió el directivo. En esa línea también se expresó Paulo Roberto.

El acto, de poco más de media hora, finalmente tuvo que ajustarse en la agenda municipal como mejor se pudo. El club no hizo pública la visita al Palacio Consistorial al enterarse de que finalmente no existiría fiesta en el balcón consistorial como en las anteriores ocasiones. Entonces hubo música, confeti, cánticos y una celebración más preparada. Esta vez no se organizó porque a las siete de la tarde había prevista una manifestación de las empresa auxiliares de Navantia y paralelamente coincidía tanto con actos del Día del Orgullo LGTBI en la explanada del Muelle de Alfonso XII como con el festival de música Rock Imperium.

A cambio, los alrededor de cien aficionados que se presentaron en la Plaza del Ayuntamiento pudieron acceder al acto, fotografiarse con los jugadores, con el trofeo y vivir ese momento especial cerca de los protagonistas. La recepción oficial concluyó con la entrega al club de una placa conmemorativa por los éxitos cosechados en este últimos año y medio, además de la entrega de obsequios y una bandera de Cartagena que se guardará con la firma de todos los jugadores.

El lunes, a San Esteban

La celebración se prolongará durante varios días más antes de iniciar las vacaciones y dar por concluida la temporada 2024/25. Por la noche, cena oficial en la Venta El Abasto de La Aparecida, y el lunes, en un horario aún por confirmar, habrá recepción en San Esteban, sede del Gobierno de la Región de Murcia.