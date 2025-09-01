Izan Almansa, pieza de estrategia en su capítulo más desafiante

La carrera de Izan Almansa (Murcia, 2005) siempre encuentra una nueva y mejorada salida cuando más pedregoso parece volverse el camino. Cuando, hace un año ... y medio, las previsiones de un Draft de la NBA cayeron en picado, surgió la incipiente y lucrativa liga australiana. Cuando, a finales del pasado junio fueron pronunciados los nombres de las 59 elecciones del Draft de 2025 y el suyo no estuvo entre estas, los Philadelphia 76ers no esperaron más de esa noche para ofrecerle un contrato. Y, cuando la puerta a la NBA estaba cerca, pero la llave no encajaba, llamó el Real Madrid.

Porque Almansa había firmado por una franquicia de la mejor liga del mundo. Pero su contrato, el 'Exhibit 10', no es de los que garantizan que pise parqué con los Sixers, que le iban a tener desarrollándose en los Delaware Blue Coats, su afiliado en una G-League de la que el murciano no guardaba el mejor recuerdo tras su paso por el Ignite, cuando el camino a la NBA se empezó a torcer. De hecho, los únicos casos de éxito del 'Exhibit 10' se han dado en jugadores que previamente a firmar este contrato ya habían jugado en la NBA.

En estas, surge la llamada del Real Madrid. Una que no se entiende sin Sergio Scariolo, el hombre que le llamó en 2023 para entrenar una semana con la selección absoluta que preparaba la Copa del Mundo y que, el último noviembre, le hizo debutar con un equipo nacional que dejará después de este Eurobasket para volver al conjunto blanco.

Valor estratégico

Que Scariolo quiera a Almansa de blanco, pero no de rojo estos días en Chipre, obedece a la evidencia de que, en 'ventanas FIBA', son muchos los jugadores de que una selección no puede disponer por los calendarios de NBA y Euroliga. Sin ir más lejos, en el juego interior nacional están sus dos principales puntales, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) y Willy Hernangómez (Barça).

A Almansa le urge mejorar el tiro exterior y ganar kilos de músculo, pues solo Campazzo y Maledon, bases, pesan menos que él

Pero, con Almansa, el Madrid mira más allá. El puesto de cupos de formación local es el más difícil y, por ende, encarecido del mercado. Y cuenta con una nueva y potente amenaza entre los más jóvenes, como es una NCAA de sueldos millonarios, pero que, en el caso del murciano, que esquivó esta vía en su día y que ya se ha presentado al Draft de la NBA, no aplica. Jóvenes, que cuenten como cupo local, y sobre los que no exista el miedo de la NCAA, pare usted de contar.

Factor de futuro, como también lo hay de presente. El Madrid viene una de una campaña pasada muy complicada en cuestión de lesiones dentro de un calendario sobrecargado y que, ahora, con la ampliación a 20 equipos en la Euroliga, va más allá. Si sumamos todas las competiciones, y contamos con que el Madrid logra el objetivo de llegar hasta el final, son entre 90 y 97 partidos a disputar con viajes por once países. No solo habrá minutos para todos, también momentos. La profundidad, innegociable para sobrevivir.

¿Un '4' o un '5'?

Es por ello que el Madrid no se plantea la cesión de Almansa hasta, al menos, la mitad del curso, cuando analice cómo el murciano se adapta en su primer año al máximo nivel. No le es ajeno que parte el último en una batería interior con Tavares, Fernando, Garuba, Okeke y aleros que van al poste como Hezonja y Deck.

Lo primero será comprobar si Almansa es un ala-pívot o un pívot. «Estoy intentando mejorar mi tiro», decía en su primer día como madridista, consciente de la necesidad de amenazar desde fuera para jugar de '4', «y físicamente ponerme más fuerte», añadía. Necesario para ambas posiciones, especialmente la más cercana al aro. Hoy día, Almansa, de 2,07 metros, tiene un peso de 91 kilos. Solo los bases Campazzo y Maledon pesan menos que él en la plantilla blanca. En su definición en pista para la élite estarán los cimientos sobre los que construir una larga carrera.