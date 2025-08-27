La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Izan Almansa posa con su nueva camiseta. Real Madrid

El Madrid hace oficial el fichaje de Izan Almansa hasta 2029

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:55

Es uno de los fichajes más sonados e intrigantes de este verano. Sonado, porque el 'boom' que adelantó la periodista Noelia Gómez, ayer ya oficial por el Real Madrid, del fichaje de Izan Almansa por el club blanco, descarta la empecinada idea del murciano de entrar en una NBA a la que venía dirigiendo sus esfuerzos. E, intrigante, porque el debut sénior en el baloncesto europeo de Almansa, tanto en Liga Endesa como en Euroliga, va a ser en el más deslumbrante escaparate tras una formación final americana.

Y es que el Madrid, con quien firma hasta 2029, no se plantea la cesión en el corto plazo. Almansa, ya en la capital de España, empezó ayer su pretemporada con el equipo blanco, al que llega avalado por Sergio Scariolo, seleccionador español hasta el término del Eurobasket y quien le hizo debutar con el equipo nacional en noviembre de 2024. Hasta su incorporación, la batuta la lleva Luis Guil, primer asistente y entrenador del UCAM entre 2009 y 2011.

El murciano será el alumno aventajado de un juego interior liderado por Tavares y que cuenta con la calidad contrastada de otros como Fernando o Garuba.

Para Almansa, este es su regreso al Real Madrid desde su salida en 2021, cuando optó por la vía del Overtime Elite. Ya siendo cadete, llegó a reforzar los equipos junior y EBA del club blanco.

