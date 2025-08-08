Bombazo: Izan Almansa fichará por el Real Madrid El joven murciano se olvida de la NBA ante la propuesta madridista de Sergio Scariolo, nuevo entrenador y quien le hizo debutar en la selección

Emilio Sánchez-Bolea Viernes, 8 de agosto 2025, 19:09 Comenta Compartir

Volantazo a la carrera de Izan Almansa (Murcia, 20 años), el mayor diamante en bruto del baloncesto murciano y uno de los hombres destinados a liderar el relevo generacional en la selección española en los años venideros. Después de enfocar su trayectoria con la destinación clara, indisimulada y admitida de alcanzar algún día la NBA desde que en 2021 dejara la plantada a la cantera del Real Madrid por la nueva academia del Overtime Elite, donde jugaría los dos años equivalentes a la categoría junior, ahora es precisamente el club blanco quien recupera a este joven criado en el barrio del Infante en una apuesta de presente y futuro como demuestra la duración del contrato que firmará, por cuatro temporadas, tal y como adelantó en exclusiva y en la red social X la periodista granadina 'freelance' Noelia Gómez.

De esta manera, Almansa deja aparcado su sueño NBA, uno que en las últimas temporada se había complicado sobremanera pese a que el murciano es el único jugador del mundo en haber ganado el 'MVP' en tres torneos de selecciones consecutivas (Copa del Mundo sub-17 en 2022, Eurobasket sub-18 en 2022 y Copa del Mundo sub-19 en 2023) y haber debutado ya con la selección absoluta española en partidos de competición oficial, en las pasadas 'ventanas FIBA' de clasificación para el Eurobasket 2025 en noviembre de 2024, y repetir presencia en febrero de este año.

Vestirá de blanco

El fichaje de Almansa va ligado directamente al cambio en la dirección de banquillo este verano, en el que Sergio Scariolo se ha convertido en su nuevo entrenador, motivo por el que dejará la selección española tras la disputa del Eurobasket que se disputará entre los próximos 27 de agosto y el 14 de septiembre.

Aunque Almansa no ha estado en su lista para disputar su primer gran torneo con la selección, Scariolo ya contó con él en 2023 para pasar una semana entrenando con el equipo que aquel año preparaba la última Copa del Mundo y es quien le hizo debutar el último noviembre.

Según la información recogida por Noelia Gómez, la intención del Real Madrid es contar de inmediato con Almansa para el primer equipo, donde cubrirá el hueco dejado por Serge Ibaka para aprender del titular Edy Tavares y el también ex NBA Bruno Fernando. Sin embargo, una cesión no está del todo descartada en función de cómo termine el mercado para el club blanco, como tampoco una vez la temporada esté en liza.

Temas

Izan Almansa