Philadelphia ofrece un contrato de prueba a Izan Almansa, que no es elegido en el Draft de la NBA

El sueño de la NBA para el murciano Izan Almansa pasa por Philadelphia. El jugador del barrio del Infante no fue elegido esta pasada madrugada en el Draft de la mayor competición de baloncesto del mundo. Aún así, los 76ers le han ofrecido un contrato a prueba, 'Exhibition 10', y si el ex de los Perth Wildcats hace un buen papel podría tener opciones de quedarse.

Este contrato a prueba, que tiene un año de duración y no garantizado, permite a la franquicia probar al jugador durante la pretemporada y, en caso de mostrar argumentos suficientes para quedarse en la NBA, el equipo pasaría a negociar un contrato dual, conocido como 'two way', y que permite que el jugador alterne una franquicia NBA con un equipo en la G-League.

Seguramente no fue lo esperado para el murciano, que se veía elegido por alguna de los grandes equipos de Norteamérica, pero sus opciones de jugar en la mejor liga del mundo no se acaban. Su presencia en la NBA la próxima temporada dependerá del rendimiento que tenga en la Liga de Verano con los Sixers.

Esta competición en la que Almansa defenderá la camiseta de Philadelphia se celebrará del 10 al 20 de julio en Las Vegas y contará con la participación de las 30 franquicias. Antes, del 5 al 8 del próximo mes, se disputará la Salt Lake City Summer League, en donde solo habrá cuatro equipos, uno de ellos el que ha propuesto a Izan Almansa probarse de cara a su primera experiencia en la NBA.

