Miguel Torres y Miguel Baró, organizador del ciclo, forman Dúo Millos.

El patio del Centro Cultural Las Claras acoge a partir de este viernes conciertos de música clásica gratuitos

Dúo Millos inaugura el ciclo 'Luna en Las Claras', por el que pasarán también Insolit Quartet, Perkilusionist y Cuarteto Salzillo

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:12

El patio del Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia (C/ Santa Clara, 1. Murcia) acoge la segunda edición del ciclo de música Luna en Las Claras, organizado por el músico murciano Miguel Baró.

Este viernes, 26 de septiembre, Dúo Millos (dúo de violonchelos) inaugurará este ciclo con un repertorio en el que se muestran estilos que van desde lo clásico hasta el blues, el jazz, el pop y el rock, con obras de estreno en España.

Insolit Quartet serán los protagonistas el 17 de octubre. Un cuarteto formado por clarinete, flauta, viola y clarinete bajo liderado por Pedro Quirico, profesor de violín moderno y arreglista en Forum Musikae (Madrid). Harán un repertorio de la música de Cuba en tiempos de colonia española, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con arreglos propios.

Perkusionist.

El 24 de octubre la formación murciana de percusión Perkilusionist, integarada por Javier Vidal, Modesto Abenza y Alejandro Ballesta, interpretarán un repertorio que mezclará piezas clásicas con covers de temas actuales, mostrando la variedad de los instrumentos de percusión, junto a bajo eléctrico.

El último concierto de este ciclo, el 31 de octubre, correrá a cargo del Cuarteto Salzillo, agrupación con más de 10 años de trayectoria a nivel regional y nacional formado por Ántimo Miravete, Jaume Linares, Pablo Córcoles y Miguel Baró. Llevarán a cabo un concierto con un programa dedicado a la muerte, haciéndolo coincidir con el estreno en España de la obra Voodoo Dolls, de la compositora y violinista Jessie Montgomery.

Todas las actuaciones tendrán lugar a las 20 horas y son de acceso gratuito hasta completar aforo.

