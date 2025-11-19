ZZ Top actuará en Murcia en 2026 con su gira 'The big one' Será el próximo 23 de julio en la plaza de toros

Murcia será una de las seis paradas que hará la banda ZZ Top en España con su gira 'The big one!', que llega a tierras europeas por primera vez en dos años. Su escala en la Región será el próximo 23 de julio de 2026 en la plaza de toros de la ciudad. La gira pasará por Pamplona, Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia y finalizará en Cádiz.

ZZ Top ofrecerá veintitrés conciertos en trece países a lo largo de cinco semanas, comenzando el próximo verano en Tartu, Estonia. Las siguientes fechas llevarán al trío, conformado por Billy F Gibbons, Elwood Francis y Frank Beard, ante el público de Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, República Checa, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y Francia, para terminar con varios conciertos en España entre mediados y finales de julio.

Billy F. Gibbons comentó que les encanta «tocar para el público europeo, ya que es uno de los más enérgicos y entusiastas que hemos encontrado en las últimas cinco décadas».