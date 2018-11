Viva Suecia: «Nos sentimos pletóricos y muy felices, pero también un poco abrumados» Componentes de Viva Suecia, en una imagen reciente. / PROMOCIonAL «Love of Lesbian lo hubiera merecido más», afirma Jess Fabric, bajista de Viva Suecia, el grupo murciano recién elegido 'mejor artista español' en los MTV europeos JAM ALBARRACÍN Murcia Martes, 6 noviembre 2018, 02:40

El éxito de Viva Suecia, el grupo murciano formado en 2013 por Rafa Val, Alberto Cantúa, Fernando Campillo y Jess Fabric, estaba cantado. De un primer EP autoeditado pasaron a Subterfuge, la principal compañía independiente del país, y solo dos álbumes más tarde acaban de recibir el galardón de 'mejor artista español' en los premios EMA, los MTV europeos.

Conseguimos localizar a Jess en un taxi a medio camino entre el aeropuerto de Barajas y la estación de Atocha, recién llegados de Colombia, donde participaron en la feria musical Circular, así como en el festival Hermoso Ruido, y donde recibieron la feliz noticia. «Nos sentimos felices y pletóricos con todo esto, por supuesto, pero a la vez un poco abrumados. No terminamos de digerir que hemos hecho un lleno en La Riviera [la sala termómetro de la popularidad en Madrid] cuando nos dicen que tenemos una segunda fecha, luego lo de Colombia y cuando estás flipando con esto, lo de la MTV... Al final pierdes un poco el norte, dejas de creerte las cosas realmente y creo que afecta un poco a la hora de disfrutarlas como se merecen» .

A los componentes de Viva Suecia, ejemplo de honestidad y crecimiento continuo, además de máximo emblema de la escena musical murciana junto a Second, Neuman, Perro, Varry Brava o Nunatak, la noticia les pilló... en la cama. Cosas del cambio horario. «Somos muy madrugadores, pero claro, son seis horas de diferencia. Cuando nos levantamos y miramos el teléfono estaba todo lleno de noticias, de mensajes y de felicitaciones, tanto del sello como de mucha gente que nos quiere». Tampoco se lo esperaban, más allá de la habitual 'cuota indie' que suele haber entre los nominados de estos premios de renombre. «No, no lo esperábamos. A pesar de que sabemos que nuestros fans son muy fieles y que iban a votar, era casi imposible esperar algo así. Porque Rosalía, que acaba de sacar un discazo tremendo, mueve a mucha más gente. Pero sí que es cierto que la banda que yo creo que más se lo merecía, por su trayectoria y porque yo a nivel personal y musical no sería nada sin algunos de sus discos, es Love of Lesbian».

Trayectoria ejemplar

La de Viva Suecia es una de las trayectorias más ejemplares del panorama independiente español de los últimos años. Una consolidación basada a partes iguales en el talento -mostrado desde sus primeros pasos pero plasmado con autoridad en su último álbum ('Otros principios fundamentales', 2017)- y el trabajo; una ascensión progresiva, que no lenta. «La verdad es que no paran de llegar buenas noticias, pero voy a tirar de un poco de humildad, porque lo cierto es que siempre que nos llegan estas noticias nos pilla trabajando. No sé si es la mejor fórmula para que estas cosas sucedan, pero es la nuestra. Nos alegramos de estar viviendo un momento muy dulce, algo nada sencillo en el mundo de la música, pero normalmente lo celebramos en la carretera».

Tanto reconocimiento podría llevar implícito un mayor componente de responsabilidad, de cara a próximas entregas. «Sí, claro que lo lleva, hay que ser realistas. No es lo mismo hacer un disco sin ningún tipo de presión o expectativas, aunque luego las tuviera, como ocurrió con 'Otros principios fundamentales', que hacerlo cuando llegas a más público. Supongo que para 2019 tendremos disco nuevo y, aunque tenemos muy claro que por encima de todo las canciones nos tienen que gustar a nosotros, igual sí estamos un poco determinados por el qué puede gustar o qué puede funcionar. Imagino que forma parte de la evolución natural de una banda».