Leiva, futbolista grana por un día en Murcia El artista, que actúa este sábado en el Espacio Norte, visita el Enrique Roca durante el entrenamiento del Real Murcia

F.P. Sábado, 4 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Futbolista por un día. José Miguel Conejo, o como lo conocemos todos, Leiva, disfrutó de lo lindo la jornada de ayer por Murcia. Horas antes de su concierto en el Espacio Norte, el artista pasó por el recinto para hacer la típica prueba de sonido de antes de cada show. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que su voz se fusionaba con los gritos que salían del Enrique Roca, donde se encontraba entrenando el Real Murcia. Fiel seguidor del Atlético y gran aficionado al fútbol, el cantante madrileño preguntó por la posibilidad de acercarse al estadio para adentrarse en sus entrañas. El club le abrió las puertas y le hizo sentir como en casa.

Leiva pisó el césped tras coincidir con los últimos minutos de la sesión matinal del equipo y se fotografió con el capitán, Pedro León, y el técnico, Joseba Etxeberria. Pero la función no acabó ahí: al artista y otros miembros de su equipo les facilitaron unas botas y un balón para demostrar su calidad. Y, tras unos minutos disfrutando de corto, se marchó con una camiseta grana con su nombre artístico de regalo.

Leiva presenta este sábado por la noche 'Gigante', su nuevo disco, en el Espacio Norte de Murcia. Tras una larga y exitosa carrera, es su concierto más multitudinario hasta la fecha en la Región de Murcia. Empieza a las 21 horas y aún hay entradas disponibles a un precio de 42 euros.