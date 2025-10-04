La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presente y pasado. Leiva también repasará en Murcia varios éxitos de su etapa en Pereza.

Leiva aterriza en Murcia con la estatura de un 'Gigante'

El multifacético artista presentará su último y estupendo disco en su concierto más multitudinario hasta la fecha en la Región

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:21

Es probable que lo primero que tatarease Leiva fuese un estribillo. Quizá no, la posibilidad está ahí y el sentido común nos empuja a apostar ... a su favor, pero, puestos a soñar en voz y tinta alta, puede que fuese en las calles del barrio de la Alameda de Osuna donde nació el lugar en el que José Miguel Conejo Torres, el hombre tras el traje con pitillos y sombrero de forastero que llega a la ciudad con ganas de montar una buena juerga y robar tanto el banco como un par de corazones, imaginase una vida hecha canción. El paso inicial de una carrera que, más de veinte años después de arrancar, se encuentra actualmente en ese espacio reservado y privilegiado donde los clásicos contemporáneos de nuestra música brindan con champagne, sin remordimientos y con las sombras apaciguadas en la despensa de lo vivido, que no olvidado.

