Leiva aterriza en Murcia con la estatura de un 'Gigante'

Es probable que lo primero que tatarease Leiva fuese un estribillo. Quizá no, la posibilidad está ahí y el sentido común nos empuja a apostar ... a su favor, pero, puestos a soñar en voz y tinta alta, puede que fuese en las calles del barrio de la Alameda de Osuna donde nació el lugar en el que José Miguel Conejo Torres, el hombre tras el traje con pitillos y sombrero de forastero que llega a la ciudad con ganas de montar una buena juerga y robar tanto el banco como un par de corazones, imaginase una vida hecha canción. El paso inicial de una carrera que, más de veinte años después de arrancar, se encuentra actualmente en ese espacio reservado y privilegiado donde los clásicos contemporáneos de nuestra música brindan con champagne, sin remordimientos y con las sombras apaciguadas en la despensa de lo vivido, que no olvidado.

Leiva Cuándo Sábado, a las 21.00 horas.

Dónde Espacio Norte.

Cuánto 42 €

Los calendarios dicen lo siguiente, y ya se sabe que no es conveniente llevarles la contraria: Leiva empezó su trayectoria con la publicación en 2001 del debut homónimo de Pereza, formación que lideró junto al siempre reivindicable Rubén Pozo hasta su inesperada disolución, todavía quedan restos de trauma e interrogantes en alguna que otra esquina, en 2011. Sin embargo, para identificar con claridad el punto de inflexión del artista madrileño a nivel de composición e interpretación, debemos situarnos en 2007 y 2009, fechas en las que el grupo lanza 'Aproximaciones' y 'Aviones', sus dos últimos álbumes. Y sus dos discos fundamentales.

Sin desmerecer a sus predecesores, especialmente un 'Animales' que alcanza el notable alto y dejó un buen número de clásicos en el recuerdo ('Princesas', 'Todo', 'Como lo tienes tú'), los trabajos que cerraron la travesía de Pereza nos revelaron una versión más madura, cruda, profunda, emotiva e interesante de un artesano de la canción que, con el paso del tiempo, no ha dejado de crecer desde la base fijada por composiciones de la talla de 'Lady Madrid', 'Por mi tripa', 'Estrella polar', 'Windsor', 'Amelie' o 'Leones'. Se mantenía la electricidad Stone, la dulzura Beatle, la búsqueda incansable del verso que duerme en los portones y la filosofía vital y artística del rock and roll, pero aumentaba la ambición, la complejidad, el atrevimiento y, por suerte, el alcance. Un más que nunca restó. Y que sigue sin hacerlo en una etapa solista que abarca ya trece años y seis discos: 'Diciembre', 'Pólvora', los sobresalientes 'Monstruos' y 'Nuclear', el sentido y colaborativo 'Cuando te muerdas el labio' y, finalmente, un fantástico 'Gigante' con el que se ha vuelto a lanzar a una carretera que le trae de nuevo hasta Murcia para protagonizar el que será su concierto más multitudinario hasta la fecha en la Región con las más de quince mil personas que se esperan este sábado en el Espacio Norte.

Sin filtros

Una velada en la que, por supuesto, que nadie se asuste, sonarán varias de las canciones más populares de su catálogo, muchas de las cuales se han citado a lo largo de este texto, pero en la que 'Gigante' tendrá su merecido lugar. Y es que, con este último álbum, Leiva ha optado por mostrarse, sobre todo en lo que respecta a las letras, sin filtro alguno. Y no es que hablemos de un artista que suela escribir normalmente desde la ficción y lo ajeno, para nada, pero pocas veces había optado por mostrar sus sentimientos, inseguridades, miedos, cabreos y confusión con la brutalidad con la que lo hace en piezas como 'Ángulo muerto', 'Shock y adrenalina', 'Leivinha', 'Barrio', una oda al pasado y sus compañeros de viaje, la rabiosa 'Cortar por la línea de puntos' o una 'El polvo de los días raros' que es ya un hito de su discografía. En resumen, un Leiva en carne viva. De hueso plateado, voz de ácido e inspiración mayúscula.