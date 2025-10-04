La mejoría del Real Murcia colapsa en las áreas

Pese a la derrota del pasado domingo en el Nuevo Mirador, el técnico vasco repitió dibujo al trasladar de nuevo el habitual 3-1-4- ... 2 de fase ofensiva también a la presión y el repliegue granas; una decisión con la que, sobre el papel, buscaba ganar contundencia en área propia. Piñeiro repitió en portería y Andrés López debutó de inicio en el perfil zurdo de la zaga, junto a Alberto González y Jorge Mier. Tras una carta de presentación que dejó más dudas que certezas, Sekou trasladó su portentoso físico hasta la demarcación del '6', arropado para intentar tapar sus carencias con balón y potenciar sus virtudes. Pese a salir en la foto del gol, el maliense cumplió en ese rol de ancla que tanto necesita el modelo de Joseba, en alerta constante para barrer en las vigilancias ante la pólvora joven del Sevilla Atlético.

2 El cuadro grana salió a morder desde el primer minuto, intenso en los duelos e incisivo por unos carriles que, esta vez sí, tomaron vuelo

Un Real Murcia dolido buscaba un punto de inflexión que cambiara el signo del mal arranque liguero, y esa rabia contenida se hizo sentir desde el pitido inicial. La salida en tromba del equipo grana se apoyó en un gran ejercicio de presión tras pérdida con el que asfixió al Sevilla Atlético en los compases iniciales, creando ocasiones a partir de acumular robos en campo rival. La circulación por dentro entre Moyita, Juan Carlos Real y Ekain, en diferentes alturas por detrás de Flakus, consiguió atraer rivales para después activar a los carrileros durante gran parte del choque. El estrecho 4-4-2 del filial hispalense se descosió a través de la amplitud de Cristo Romero y David Vicente, con espacio para poner buenos centros al área, pero sin el premio del gol.

3 Cuando más apretaba el Real Murcia, al que solo le faltaba el gol, llegó el tanto de un Sevilla Atlético que volvió a evidenciar la fragilidad defensiva grana

Pese a recibir al conjunto menos goleador del Grupo II, un filial que solo contaba con tres tantos a favor, los de Jesús Galván pusieron de manifiesto la falta de contundencia del Real Murcia en área propia, donde se mostró inocente. El Sevilla Atlético avisó a los diez minutos, con un cabezazo imponente de Álex Costa que se estrelló en el larguero. Más tarde, una falta lateral se paseó de forma inexplicable por el área murcianista sin encontrar rematador ni defensas que la descosieran. A la tercera llegó la vencida. Kpebane encontró el pasillo interior de una zaga partida para servir el gol en el área pequeña, despoblada ante la embestida de un Miguel Sierra que superó a Jorge Mier y tiró al traste un primer tiempo de claro dominio local.

4 La entrada de Pedro Benito y Joao Palmberg a los diez minutos de reanudación cambió la cara del equipo tras una mala salida de vestuarios

El modelo de Joseba Etxeberria demanda la repetición constante de unos esfuerzos que Ekain y Real, ambos en su treintena, comenzaron a acusar en el reinicio del juego. El duelo pedía piernas frescas, jóvenes, y apenas cinco minutos tardó el brasileño en darle la razón al técnico por segunda vez este curso, mandando a guardar un balón suelto que Pedro Benito no dio por perdido tras un saque de banda de David Vicente directo al corazón del área. La irrupción del ariete gaditano, siempre diligente, encendió una Nueva Condomina que había entonado acordes de viento al descanso y le cambió la cara a un Real Murcia que volvió a dominar tras la igualada.

5 El Real Murcia cuadró su mejor actuación ofensiva de este arranque de curso, pero continúa con la pólvora mojada de cara a puerta

El fútbol pertenece a las áreas, y la posición del cuadro grana en la tabla se explica, en gran medida, por su falta de acierto en la definición. El ataque fluyó ante el filial sevillano, pero los de Etxeberria continúan negados por más que generen. Pese a terminar la noche como el segundo equipo con más remates a puerta de toda la Primera RFEF, el Real Murcia no ha anotado más de un gol en ninguno de sus partidos. Con un total de 13 disparos ante el Sevilla Atlético, el equipo volvió a pecar de imprecisión, con un Flakus errático en el remate y un Real que desaprovechó las mejores ocasiones. La presencia de tres arietes, con la entrada de Cadorini, tampoco desestabilizó al Sevilla Atlético, que defendió el empate con comodidad en los minutos finales.