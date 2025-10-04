La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Carlos Real se lamenta tras fallar una clara ocasión de gol. Andrés Molina / AGM

La mejoría del Real Murcia colapsa en las áreas

La fragilidad defensiva y la pólvora mojada enturbian el lavado de cara del cuadro grana, que suma su cuarto partido seguido sin conocer la victoria

Antonio Zomeño

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:38

  1. 1

    Joseba Etxeberria buscó compensar la medular del Real Murcia con el músculo de Sekou y dejó a Pedro Benito fuera del once por primera vez en el curso

Pese a la derrota del pasado domingo en el Nuevo Mirador, el técnico vasco repitió dibujo al trasladar de nuevo el habitual 3-1-4- ... 2 de fase ofensiva también a la presión y el repliegue granas; una decisión con la que, sobre el papel, buscaba ganar contundencia en área propia. Piñeiro repitió en portería y Andrés López debutó de inicio en el perfil zurdo de la zaga, junto a Alberto González y Jorge Mier. Tras una carta de presentación que dejó más dudas que certezas, Sekou trasladó su portentoso físico hasta la demarcación del '6', arropado para intentar tapar sus carencias con balón y potenciar sus virtudes. Pese a salir en la foto del gol, el maliense cumplió en ese rol de ancla que tanto necesita el modelo de Joseba, en alerta constante para barrer en las vigilancias ante la pólvora joven del Sevilla Atlético.

