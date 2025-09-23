Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan Los gallegos pretenden animar las verbenas con sus gigantes escenarios y sus más de 20 músicos, bailarines y acróbatas

El verano ha terminado, pero eso no significa que la música haya dejado de sonar, y menos en las fiestas de los diferentes municipios de la Región en las próximas semanas. La orquesta Panorama ha anunciado un próximo concierto en la Región de Murcia. Con tres décadas en los escenarios a sus espaldas, la orquesta gallega pretende animar las verbenas de pueblo con sus gigantes escenarios y sus más de 20 músicos, bailarines y acróbatas.

Esta orquesta comenzó su andadura en los escenarios nacionales en 1988, en un principio el grupo tocaba pasodobles, rumbas o cumbias, proyectado a un público más tradicional. En cambio, actualmente se han renovado por completo, su repertorio y espectáculo han dado un giro de 360 grados. Ahora, las canciones que suenan en esta orquesta son versiones de los últimos éxitos nacionales e internacionales, acompañados de una 'performance' llena de disfraces, acrobacias y luces.

Dónde actúa la Orquesta Panorama en la Región de Murcia

Los meses de septiembre y octubre, las fiestas y ferias de muchos de los pueblos de la comunidad comienzan. Este es el caso de las fiestas patronales de la localidad de Torre Pacheco. Las actividades empezarán a finales de este mes de septiembre y se prolongarán más de dos semanas. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ya ha anunciado en su página web toda la programación completa, en la cual se encuentra el concierto de la Orquesta Panorama.

Para terminar por todo lo alto el último fin de semana de fiesta, el viernes 10 de octubre, Torre Pacheco tiene una cita con esta orquesta gallega, que desplegará su escenario en el Recinto de Peñas, a las doce de la noche, para cerrar el broche de este día lleno de actividades.