Bryan Adams actuará en el Palacio de los Deportes el 3 de diciembre Bryan Adams. Será su primera actuación en la ciudad de Murcia y la segunda en la Región, ya que hace 22 años actuó en San Javier. Presentará su nuevo disco, 'Shine a light', y defenderá clásicos de siempre como 'Please forgive me' LA VERDAD Martes, 21 mayo 2019, 12:30

El artista canadiense Bryan Adams volverá a la Región de Murcia 22 años después con un nuevo disco que presentará en una gira por España que recalará en el Palacio de los Deportes de Murcia el 3 de diciembre, a las 22 horas. Es uno de los mejores cantantes de rock de nuestro tiempo, y, además de en Murcia, tiene previsto actuar en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, según confirmó este martes la promotora Monkey Pro. Es la primera vez que Bryan Adams actuará en la capital del Segura, puesto que ya pasó hace dos décadas por el municipio de San Javier. Su nuevo trabajo discográfico, 'Shine a light', es el decimocuarto en estudio de su carrera.

Bryan Adams es considerado uno de los cantantes y compositores más aclamados del mundo gracias a éxitos como '(Everything I Do) I Do It For You', 'Heaven', 'Summer Of' 69', 'Please forgive me', 'Run to you' o su colaboración con Rod Stewart y Sting en 'All for Love', que formó parte de la banda sonora de la película 'Los mosqueteros' en 1993. El artista canadiense, ganador de un premio Grammy, ha sido número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo.

Las entradas se podrán adquirir desde las 10.00 horas del jueves 23 de mayo a través de Compralaentrada.com, Doctormusic.com y Entradas.com. El precio oscilará entre los 37 y los 45 euros. El tour cuenta además con otra colaboración entre Bryan Adams y DHL, pues ambos han acordado plantar un árbol por cada entrada vendida para la gira. Esta colaboración nace «de la necesidad de cuidar el planeta tanto como podamos», afirma el artista.