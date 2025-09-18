La Semana de Novela Histórica de Cartagena premiará a María Reig y Elena Álvarez El televisivo Christian Gálvez presentará su última obra 'Te he llamado por tu nombre' el jueves 9 de octubre

La ciudad de Cartagena celebra en octubre su mes dedicado a las letras, volcándose con la Feria del Libro y otros eventos literarios como la XXVI edición de la Semana de la Novela Histórica, que se realizará del 3 al 11 de octubre en el Museo del Teatro Romano y en la Fundación Cajamurcia. Autores como Elena Álvarez, que recibirá el premio Odilo: María Reig, premio Ciudad de Cartagena 2025 o el presentador Christian Gálvez pasarán por el evento. Todas las actividades cuentan con entrada libre, hasta completar aforo, y el programa completo está disponible adjunto a esta noticia.

El concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes fue el encargado de ofrecer los detalles del evento, junto al presidente de la Asociación de Novela Histórica de Cartagena, Obdulio López, la presentadora del evento, Laura Conesa; así como la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz.

El edil explicó que «es una de las semanas literarias más importantes de nuestro municipio, cuentan con más de un cuarto de siglo de trayectoria y el pasado 2024 consiguió el Premio de la Cultura que otorga el Ayuntamiento en la categoría literaria». «Durante estos días haremos un repaso a la historia con la amenidad de contarla dentro de otras historias», añadió Jáudenes, quien felicitó a los organizadores del evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Por su parte, Laura Conesa, secretaria de la asociación y presentadora del evento, subrayó que «una de las novedades de este año es la inclusión de otras disciplinas artísticas como la poesía o la música, ya que se han programado conciertos, recitales o conferencias».

Concierto

El programa se abre el mismo día 4 de octubre con la actuación de la poeta Eugenia Sánchez Rodríguez, que interpretará poemas de su último libro 'Acústica de huérfanos'. El domingo, día 5, a partir de las 12.30 horas, se celebrará un concierto en la Plaza del Ayuntamiento en el que intervendrán la Agrupación Musical Sauces y los coros Iuvenis Musica de Cartagena, Via Musicalis de Beniaján y la Coral Argentum de La Unión. En total, más de 140 músicos en escena que interpretarán temas de los años 60-70-80 con arreglos de Francisco J. Ríos-López.

Entre los actos programados destaca la charla del jueves, 9 de octubre, a cargo del presentador de televisión Christian Gálvez, que a partir de las 19.30 horas hablará de la reciente publicación de su última novela, 'Te he llamado por tu nombre'. Ya el sábado 11, a partir de las 19 horas en la Fundación Cajamurcia, la autora Elena Álvarez presentará su novela 'La Hija de la Novicia' y además recibirá el Premio Odilo 2025. A las 19.45 horas, la autora María Reig recibirá del premio que le acredita como ganadora del XXVI Premio Ciudad de Cartagena por su novela 'Sonó un violín en París'.

