El cortometraje murciano 'Perseidas' se proyectará en el Festival de Cine de San Sebastián

El cortometraje 'Perseidas', debut en la dirección de la actriz y productora murciana Cristina Ruiz, es uno de los cinco nominados del Universae Film Lab: ... Short Film Competition y se mostrará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF).

Producido por New Drama Producciones en colaboración con AP7Estudios, el corto ha sido rodado íntegramente en Murcia y busca promover la inclusión en el cine. Gonzalo Basern es el actor protagonista y autor del guion, quien aporta autenticidad desde su propia experiencia como persona con discapacidad física.

'Perseidas' cuenta la historia de Miki, «un joven marcado por una herida de su pasado. Hace un año quedó parapléjico por un reto absurdo de TikTok y su mejor amigo, Lucas -Fran Alcón-, es el culpable. Desde entonces no se hablan. Hoy descubrirán si el perdón puede ser un nuevo comienzo o el final definitivo de su amistad», explican desde la productora.

«Pocas veces he visto tramas relacionadas con la discapacidad, o si la tenían, era desde una mirada muy paternalista», dice el actor y guionista Gonzalo Basern

«Pensé en hablar de este tema porque yo soy un actor con discapacidad física y pocas veces he visto tramas relacionadas con la discapacidad, o si la tenían, era desde una mirada muy paternalista. Quería hablar de resiliencia y perdón. Sin romantizar las desgracias, pero sabiendo que el mundo sigue girando y que hay cosas muy bonitas e igualmente disfrutables independientemente de lo que pase. Y, sobre todo, que siempre habrá alguien que te sostenga», indica Basern, que se ha formado en la escuela de interpretación New Drama, fundada por Cristina Ruiz junto a David Berbel.

«Gonzalo tiene una sensibilidad especial para actuar. La sociedad lo ha tratado en muchas ocasiones como un 'patito feo', y mi empeño estos años ha sido que abrazara con fuerza quién es y se sintiera orgulloso de ello», cuenta quien ha sido su profesora y directora.

El 25 de septiembre a las 12.00 horas en los Cines Príncipe de San Sebastián se proyectarán los cinco cortometrajes finalistas y se entregarán los premios de este certamen promovido por el Instituto Superior de Formación Profesional. Junto con 'Perseidas', compiten los proyectos 'Sillas', de Bernat Aranda Onzain; 'Synthetic shadow', de Rafael Contreras López); 'R.A.R.O.S', de Eduard Marín Caro; y 'Generación Homeless', de Borja De Agüero. Antes de esta cita, el público puede ver y votar su cortometraje favorito en la web universae.com. El certamen contempla tres galardones: el Gran Premio Universae, dotado con 2.500 euros; el Premio Transformación Social, con una dotación de 1.000 euros, y el Premio del Público, que incluye 500 euros en metálico.