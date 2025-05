'Tierras perdidas', una fantasía fallida

Nuestros cines se visten de gala para el Día de Europa con producciones de este lado del Atlántico, que retienen nuestra atención tras haberla tenido ... puesta en la chimenea que este jueves por la tarde al fin sacó humo blanco. Descubrimos así que los alemanes, cuando se ponen a copiar superproducciones de espada y brujería de Hollywood, no llegan a su altura. O por lo menos no lo hacen en 'Tierras perdidas'. Nos muestran un mundo a lo 'Mad Max' cuasi medieval desolado por la guerra, donde una hechicera, encarnada por la limitada Milla Jovovich, debe salvar a su pueblo consiguiendo un poder mágico. Lo hará con la guía de otro ¿actor? de un único registro (ceja arriba, ceja abajo), Dave Bautista.

Las aventuras se van sucediendo sin demasiada conexión ni profundidad, pareciendo un videojuego (y no lo es un halago), con unos efectos especiales de vergüenza ajena. Pero a pesar de todos sus defectos habrá gente que se los perdonará por ser la adaptación de un cuento del autor de 'Juego de Tronos', George R. R. Martin. Una pista para estar prevenidos sobre su calidad es que los productores la han dejado dos años en un cajón sin atreverse a estrenarla. No me extraña observando la suma sin sentido de acción, fantasía y magia artúrica que supongo que encantará a los seguidores de 'HobbyConsolas'.

Ahora dejamos el coche tuneado de la anterior y nos montamos en una moto con tubo de escape que rompe los tímpanos de los vecinos, de esas que se llevan en los barrios lumpen, como en el que transcurre 'Enemigos'. Es un film del debutante en el largometraje David Valero. Viéndola uno piensa que Valero debió sufrir una sobredosis de cine quinqui, ese que se hacía cuando en España aún había solares en las ciudades, Citroën dyane 6 en las calles y jeringuillas en los parques (con esas películas me crié yo, para que después se quejen de la dura infancia de ahora).

Cine callejero con voluntad de documental, retrato de marginados que nos cuenta el acoso que sufre un chico por parte de otro, hasta que el destino da un giro inesperado y la victima puede pasar a convertirse en verdugo. Un drama que se la juega con sus actores, donde la crítica social se diluye, y que recuerda que siempre andamos en una cuerda floja moral. La música, la filmación cámara en mano y el montaje adrenalínico perfilan un producto al que le habría venido bien un rato más de horno.

Al contrario que en la anterior, donde se subrayaba cualquier cosa, en 'Una quinta portuguesa' no se explica todo y el espectador debe sacar sus propias conclusiones sobre lo que están pensando los actores (impresionantes Manolo Solo y la siempre reivindicable Maria de Medeiros). En 'Bienvenido Mr. Chance' (1979), la última película de Peter Seller, un auténtico jardinero feliz es convertido en un impostor millonario. En el film luso que hoy llega a las pantallas ocurre lo contrario, un auténtico e infeliz profesor se convierte en un jardinero impostor (aunque descubriremos que hay más impostores rodeándole que en el Congreso de los Diputados). Las circunstancias que lo llevan a eso, soledad, abandono, tristeza, son lo de menos, lo de más son los personajes que se encuentra en esa nueva y robada vida que emprende. Es un relato de seres bondadosos, que no tontos, que tiene la cadencia de un paseo en bicicleta por el campo y el sabor a vino de oporto. Verla es como surfear sobre un fado, como leer un poema de Pesoa, como deslizarse en un crucero por el Duero (lo dejo ya o esto parecerá un anuncio de suavizante).

***

Nadie es perfecto y estaremos de acuerdo en que uno de los menos perfectos (con permiso de tiranos asesinos como Xi Jinping, Putin o Kim Jong-un) es el tan peligroso como ridículo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que con su sutileza de mafioso tarantiniano ha amenazado con un 100% de aranceles al cine europeo.

No se da cuenta (o sí, y le da igual) el roto que hace en su propia industria del entretenimiento. Es algo tan poco inteligente como los miembros de 'Jackass'.

Que tengáis una semana de cine.