Pascua de espías

Llegamos al Domingo de Resurrección con la muerte a cuestas de uno de los más grandes escritores, Mario Vargas Llosa. En el tintero queda que ... nos contara la caída de Putin, como hizo en 'La fiesta del Chivo' con otro sátrapa sanguinario; también el ser el narrador de la política española convertida en un mundo de 'visitadoras' de Paradores, no de Pantaleones; y el preguntar, como su Zavalita, ¿cuándo se jodió el mundo (el Perú en la monumental 'Conversación en la Catedral')?

Abrimos jornada con una película elegante, de belleza distraída, una de espías con repartazo, ya que por ella desfilan Cate Blanchett, Michael Fassbender o Pierce Brosnan. Eso es algo que sólo entra en las posibilidades de directores tan solventes y todoterreno como Steven Soderbergh, capaz de hacer trabajos de género poniendo siempre su sello personal. En 'Confidencial' nos cuenta las desventuras de dos espías, marido y mujer, cuando se sospecha que ella es una traidora, es decir, que comete las 'Travesuras de la niña mala'.

No tiene la acción de 'Sr. y Sra. Smith' (2005) pues es más un coctel del cine de Dry Martini mezclado, no agitado, con la sobriedad del espionaje de John le Carré. El realizador no arriesga demasiado, ciñéndose a las reglas de estos films, con un guion inteligente, controlando el ritmo como un metrónomo donde cada escena esta coreografiada para dar paso a la siguiente.

Pablo 'La que se avecina' Chiapella y Raquel 'Machos alfa' Guerrero, protagonizan con gracia y ganas la comedia familiar 'El casoplón' (con un título tan sutil como los chistes de la película). Son las cabezas de una familia obrera condenada a padecer el calor del verano madrileño, que deciden combatir invadiendo la vivienda de lujo y piscina que cuida el padre. Es un 'Parásitos' (2019) sin dobleces ni crítica social, con humor blanco y risas enlatadas. Es tan costumbrista como las radionovelas que nos contaban en 'La tía Julia y el escribidor'.

A este paso la guerra de Irak va a igualar en número de películas a la de Vietnam. En 'Warfare: tiempo de guerra' los Navy Seals se enfrentan a una emboscada narrada en tiempo real, usando como base de la acción los recuerdos de los militares del comando. Ese aire documental, que prescinde de música y otros aditivos, es lo que la hace cruda y realista, en una experiencia inmersiva que verían con gusto los cadetes de la Escuela Militar Leoncio Prado de 'La ciudad y los perros'. Entre un listado de actores desconocidos sólo destaca Kit Connor, muy alejado de su papel en 'Heartstopper'.

Si cogemos 'Abierto hasta el amanecer' (1996) y lo llevamos al sur de los Estados Unidos en la década de los treinta del pasado siglo nos sale 'Los pecadores'. Las similitudes llegan hasta en que el protagonismo es de dos hermanos delincuentes que tienen que enfrentarse, entre jazz y pistolas, a unos vampiros. La música es un personaje más de la trama, como sucedía en la novela 'Te dedico mi silencio', y el director es Ryan Coogler, el de 'Black Panther', usando en esta cinta de terror lo aprendido en la franquicia de Marvel.

En su ensayo 'La civilización del espectáculo' Vargas Llosa hablaba de la banalización del arte y la política. Eso sucede con 'The Chosen: la última cena' (otro título evidente es estos días). Son los últimos episodios de un proyecto que relata la vida de Jesús. Aunque la producción es solvente y la historia, obviamente, tiene mucha fuerza, le falta el pulso artístico necesario para hacerla tan imprescindible como 'La Pasión de Cristo' (2004).

Nadie es perfecto, excepto algunas obras de Vargas Llosa. Sin embargo, se ha ido sin que ninguna de las adaptaciones de sus novelas al cine estuvieran a la magistral altura de sus letras. Quizás por la imposibilidad de plasmar en imágenes obras tan monumentales y orgánicas como 'Conversación en la Catedral', 'La guerra del fin del mundo' o 'La Casa Verde'. Esperemos que se consiga.

Que tengáis una semana, que será una piedra de toque al no estar ya el peruano, de cine.