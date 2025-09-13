César Verdú: «Este disco me ha llevado a la calma, he vuelto a Murcia y ahora vivo en la huerta»

Murcia fue la ciudad elegida por León Benavente para iniciar la gira de su último álbum, 'Nueva sinfonía sobre el caos', en noviembre de 2024. ... Diez meses después vuelven a la ciudad para tocar en el Lemon Pop, un festival que también tiene un significado especial para ellos, pues en esta cita habitual del final del verano actuaron hace doce años, en 2013, cuando la banda formada por Eduardo Baos, Abraham Boba, Luis Rodríguez y el murciano César Verdú (1974) estaba dando sus primeros pasos. Lo recuerda en conversación con LA VERDAD este último, batería del grupo, quien este año ha cambiado el alboroto de Barcelona por la huerta de Murcia. Él y su banda cerrarán esta noche, en el Auditorio Murcia Parque, la 29 edición del festival Lemon Pop –entradas: 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla–. Una cita que comenzará a las 20.30 con Sistema Nervioso.

–Abrieron la gira de 'Nueva sinfonía sobre el caos' en Murcia y esta noche vuelven a tocar aquí. ¿Qué balance hacen?

–Estamos realizando esta gira muy ilusionados porque los conciertos están yendo muy bien. Desde noviembre a esta parte se ha engrasado todo. Las canciones están más compactas y el repertorio ha ganado muchísimos puntos gracias a los temas de 'Nueva sinfonía sobre el caos'. Además, la conexión con el público está siendo muy positiva, la gente está entregadísima. La gira de salas fue muy bien, casi todos los conciertos fueron 'sold out' y ahora estamos disfrutando esta temporada de verano, con festivales, y tenemos muchos proyectos de futuro.

–¿Qué significa para usted actuar en el Lemon Pop?

–Tengo el recuerdo de la primera vez que actuamos en el Lemon Pop, que fue en 2013 y me acuerdo de que tocamos con Chucho y con El Estudiante Larry. Fue también de nuestros primeros festivales, ya que salimos como grupo en junio de 2013 y en septiembre ya estábamos en el Lemon Pop. Murcia, para nosotros, tiene mucho significado. Solemos hacer las preparaciones de toda la técnica de luces y sonido en Murcia e iniciamos casi todas las giras aquí. Yo soy murciano pero los cuatro llevamos a Murcia en el corazón. Para mí hoy significa tocar en casa, lo que me enorgullece y me hace me hace especial ilusión.

–En enero de 2026 culminarán la gira con un concierto en el Movistar Arena de Madrid. ¿Qué tienen preparado?

–Queremos llamar a a todas las amigas y amigos y bandas hermanas e invitarles a que suban al escenario e intentar montar un gran festín con ellos, pasándonoslo muy bien, y hacer que el público colabore bastante, con una propuesta más inmersiva con un espectáculo de luces especial. No serán solo las colaboraciones típicas de cantantes, sino que invitaremos a las bandas al completo. Puede ser muy divertido.

–¿Hacer hoy en día un Movistar Arena [antes Wizink Center] es una asignatura obligatoria para medir el éxito de un grupo?

–Hoy en día se está tomando de esa manera pero para nosotros nunca fue algo que tuviésemos en mente porque lo veíamos como un aforo muy grande. No obstante, nos surgió la oportunidad y dijimos que sí. Creo que está bien para la carrera del grupo y que también este es un buen momento para hacerlo. Sí que es cierto que algunas bandas sí lo ven como un objetivo, pero nosotros seguimos por nuestro camino, haciendo las cosas conforme nos van llegando. Este es un pasito más.

–En su último disco reflexionan sobre cómo hoy en día la sociedad vive demasiado deprisa. ¿Se ha aplicado el cuento?

–Sí, este disco ha traído mucha más madurez a la banda a nivel personal y a nivel musical para los cuatro. En este momento estamos bastante unidos y creo que estamos haciendo los mejores conciertos de nuestra carrera. No paramos de seguir trabajando en ideas para nuevas canciones. A mí, en concreto, este disco sí que me ha cambiado y me ha llevado a la calma. De hecho, en enero volví a Murcia tras ocho años viviendo en Barcelona. Ahora vivo en la huerta, en un sitio muy tranquilo y en el que necesitaba estar también. Me apetecía salir un poco de tanto ruido y me imagino que el disco habrá tenido culpa de ello.

–¿Hay algo que eche de menos de Barcelona?

–Yo viví en Madrid y en Barcelona, en sitios muy céntricos en los que se veía mucho movimiento. Cada cosa ha tenido su momento y me ha aportado. Me apetecía este cambio, ya que nunca había vivido en la huerta. Puedes echar en falta lo que Madrid te ofrece un lunes, un martes, un miércoles o un jueves y, en Murcia, es cierto que eso lo tienes todos los fines de semana, porque, realmente, la ciudad tiene una agenda envidiable, pero sí que es cierto que entre semana es una ciudad más tranquila y a mí me viene bastante bien.

–¿Ha aprovechado estos meses en Murcia para hacer cosas que llevaba tiempo sin hacer?

–Sí, de hecho, me he montado en casa un pequeño estudio y también me alquilé junto a Jota, de Arde Bogotá, un local para tener las baterías. Estuve también compartiendo tiempo con Joseluis, que ha sacado su primer disco. Voy a los conciertos que puedo, porque casi todos los fines de semana estoy en la carretera con León Benavente.

Identidad

–Dicen que tienen nuevas ideas. ¿Están trabajando en el próximo disco?

–Sí, de momento no nos hemos juntado los cuatro, estamos trabajando y generando ideas para ponerlas en común más adelante y empezar a darle forma a las canciones. Es el inicio, pero tenemos ganas de empezar a trabajar.

–Musicalmente, ¿continuarán por el mismo camino o explorarán nuevos senderos?

–Eso es lo que nos toca decidir. Lo que sí que es cierto es que tenemos la prioridad de avanzar y de no estancarnos en discursos ya pasados, pero también sabemos que tenemos una identidad que conservar para ser identificados. No creo que haya grandes cambios, pero nunca se sabe.