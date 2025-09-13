La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

César Verdú, Luis Rodríguez, Eduardo Baos y Abraham Boba forman León Benavente.
César Verdú: «Este disco me ha llevado a la calma, he vuelto a Murcia y ahora vivo en la huerta»

El grupo del batería murciano vuelve a actuar esta noche en el Lemon Pop, donde ya tocaron hace doce años, en sus inicios como banda

Natalia Benito

Natalia Benito

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:30

Murcia fue la ciudad elegida por León Benavente para iniciar la gira de su último álbum, 'Nueva sinfonía sobre el caos', en noviembre de 2024. ... Diez meses después vuelven a la ciudad para tocar en el Lemon Pop, un festival que también tiene un significado especial para ellos, pues en esta cita habitual del final del verano actuaron hace doce años, en 2013, cuando la banda formada por Eduardo Baos, Abraham Boba, Luis Rodríguez y el murciano César Verdú (1974) estaba dando sus primeros pasos. Lo recuerda en conversación con LA VERDAD este último, batería del grupo, quien este año ha cambiado el alboroto de Barcelona por la huerta de Murcia. Él y su banda cerrarán esta noche, en el Auditorio Murcia Parque, la 29 edición del festival Lemon Pop –entradas: 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla–. Una cita que comenzará a las 20.30 con Sistema Nervioso.

