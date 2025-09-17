Un formidable queso con agujeros

La temporada de música orquestal comienza en el Auditorio de Murcia con la presencia de nuestro mejor embajador, Joaquín Riquelme García. Este impresionante solista de ... viola, miembro de la Filarmónica de Berlín desde hace 16 años, nos presentará el 25 de septiembre, acompañado por los profesores de la OSRM, el concierto que escribió Bartok para este instrumento. Esta interesante y póstuma obra no la finalizó el maestro húngaro que falleció hace ochenta años precisamente en septiembre. El programa se acompañará de la Primera Sinfonía de Brahms, compuesta nada menos que durante veinte años, quizás por el peso de la herencia de Beethoven en este género tan comprometido.

Y es que la música sinfónica es la protagonista del ciclo del Auditorio Víctor Villegas en el curso 2025/26 ya que, además de la ya comentada de Brahms, se recorrerá el Clasicismo con la Sinfonía nº 38 de Mozart; el Romanticismo con la Tercera ('Escocesa') de Mendelssohn y la Quinta de Chaikovski; el Nacionalismo con la Octava de Dvorak, la Segunda de Sibelius y la Sinfonía Sevillana de Turina; el Post-Romanticismo con la Primera ('Titan') de Mahler, la Segunda de Rachmaninov y la Sinfonía Española de Lalo y el periodo moderno con la Primera Sinfonía de Prokofiev.

Este total de once grandes obras orquestales, se complementará con ocho importantes conciertos para instrumento solista, además del que interpretará Joaquín Riquelme. Así, se disfrutará en escena de los conciertos barrocos de Bach (para clave por Silvia Marquez y La Tempestad y los de Brandenburgo por el Concentus Musicus de Viena) y el Quinto para piano ('Emperador') de Beethoven, perteneciente al periodo Clásico. Del Romanticismo, se escucharán los conciertos nº 1 y nº 2 de Saint-Saëns y de épocas musicales más modernas, el neoclásico Concierto para piano en sol mayor de Ravel, que tocará Javier Perianes, y el de fagot de Nino Rota.

Otras obras a destacar son las suites orquestales ('Sherezade' de Rimski-Korsakov y 'Peer Gynt' de Grieg), los poemas sinfónicos ('Finlandia' de Sibelius y 'Don Juan' de Richard Strauss), las Variaciones de un tema rococó de Chaikovski y las de 'El vuelo del pavo real' de Kodali), la Obertura 'La novia vendida' de Smetana, el Divertimento nº 136 de Mozart y la Serenata para cuerdas de Dvorak, interpretada por la Orquesta de Cámara de Viena.

Hay otros acontecimientos musicales que hay que señalar con tinta visible en el calendario: el 17 de febrero, día del recital del magistral pianista Grigori Sokolov, con un programa por determinar y el jueves 26 de marzo, en el que la OSRM junto con el Orfeón de Pamplona, con dirección de Manuel Hernández-Silva, presentarán el enigmático y formidable Requiem de Mozart.

La temporada se cerrará en viernes 19 de junio de 2016 con la 'Noche en los jardines de España' y las suites nº1 y nº2 de 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla, una pincelada de música española que tiene poco que envidiar a la de otros célebres compositores foráneos.

Hay otros directores musicales invitados a tener en cuenta, así como solistas y orquestas, pero su participación se puede consultar en el programa del Auditorio Víctor Villegas, junto a las fechas exactas, plazos de venta y precios de entradas.

Gustav Mahler dijo sobre su Primera Sinfonía 'Titan' que «debe ser como el mundo, debe abarcarlo todo». No sabemos si el pianista Sokolov rescatará obras de los ausentes Haydn y Schubert en su recital de febrero, pero en la actual programación de la temporada no figura inexplicablemente Virginia Martínez, la directora honorífica de la OSRM, en cuya experta batuta convergen sus originales cualidades profesionales, artísticas, formativas y humanas.