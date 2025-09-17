La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

C.E.
Música inesperada

Un formidable queso con agujeros

Carlos Escobar

Carlos Escobar

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:54

La temporada de música orquestal comienza en el Auditorio de Murcia con la presencia de nuestro mejor embajador, Joaquín Riquelme García. Este impresionante solista de ... viola, miembro de la Filarmónica de Berlín desde hace 16 años, nos presentará el 25 de septiembre, acompañado por los profesores de la OSRM, el concierto que escribió Bartok para este instrumento. Esta interesante y póstuma obra no la finalizó el maestro húngaro que falleció hace ochenta años precisamente en septiembre. El programa se acompañará de la Primera Sinfonía de Brahms, compuesta nada menos que durante veinte años, quizás por el peso de la herencia de Beethoven en este género tan comprometido.

