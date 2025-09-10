La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Marín seguirá como presidente del Gremio de Editores de la Región de Murcia un mandato más. Javier Carrión / Agm

El caravaqueño Francisco Marín repite como presidente del Gremio de Editores de la Región de Murcia

El editor de Gollarín, La Fea Burguesía y 'El Noroeste' se fija como objetivo que el sector literario murciano dé el salto al ámbito internacional en ferias, como la FIL de Guadalajara en México, en la que estará presente el próximo mes de diciembre, o en la Feria del Libro de Frankfurt del próximo año 2026

LA VERDAD

LA VERDAD

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:31

El Gremio de Editores de la Región de Murcia ha renovado su junta directiva y ha reelegido al caravaqueño Francisco Marín, editor de Gollarín, La ... Fea Burguesía y 'El Noroeste', para un nuevo mandato como presidente. A la reunión, realizada en la Biblioteca Regional, acudieron prácticamente todos los asociados al Gremio, entre ellas tres nuevas editoriales: Artsolut Editores, J3V y La Playa de los Libros.

