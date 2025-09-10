El caravaqueño Francisco Marín repite como presidente del Gremio de Editores de la Región de Murcia

El Gremio de Editores de la Región de Murcia ha renovado su junta directiva y ha reelegido al caravaqueño Francisco Marín, editor de Gollarín, La ... Fea Burguesía y 'El Noroeste', para un nuevo mandato como presidente. A la reunión, realizada en la Biblioteca Regional, acudieron prácticamente todos los asociados al Gremio, entre ellas tres nuevas editoriales: Artsolut Editores, J3V y La Playa de los Libros.

Con estas incorporaciones, el Gremio lo componen casi una veintena de editoriales con presencia en toda la Región de Murcia. Además de a Francisco Marín como presidente, la asamblea ha elegido como vicepresidenta a Bárbara Guirao, de LES Editorial, y como secretario a Javier Castro Flórez, de Newcastle Ediciones; también se han incorporado como nuevos vocales de la Junta Francisco Velasco, de Ediciones Nova Spartaria, y Javier Marín Ceballos, de Artsolut Editores.

Francisco Marín, editor de La Fea Burguesía y Gollarín, se enfocó en su anterior etapa, que comenzó en 2021, en reforzar la presencia del Gremio de Editores de la Región de Murcia como interlocutor con las distintas administraciones, en contribuir a la profesionalización del sector y en promover la participación de las editoriales adscritas al Gremio en ferias y eventos literarios a nivel nacional con el fin de dar a conocer la labor editorial de las entidades asociadas y la calidad de la creación literaria realizada en la Región de Murcia.

Marín asume con ilusión y compromiso de trabajo este nuevo mandato, en el que pide el apoyo y la colaboración de las administraciones públicas en favor de la valiosa labor editorial que se está realizando en la Región de Murcia

Para este nuevo ciclo, la Junta Directiva tratará de apuntalar los objetivos ya logrados y de dar un salto del sector literario murciano al ámbito internacional en ferias, como la FIL de Guadalajara en México, en la que estará presente el próximo mes de diciembre, o en la Feria del Libro de Frankfurt del próximo año 2026.

Francisco Marín ha declarado asumir con ilusión y compromiso de trabajo este nuevo mandato, en el que pide el apoyo y la colaboración de las administraciones públicas en favor de la valiosa labor editorial que se está realizando en la Región de Murcia, tierra de escritores laureados como Carmen Conde, primera académica de la Real Academia Española; los autores superventas Arturo Pérez-Reverte, único académico de número de la RAE de la Región de Murcia y autor de sagas traducidas a varios idiomas como 'Alatriste', y el lorquino Agustín Martínez, componente del trío Carmen Mola y ganador del Premio Planeta 2021 por 'La Bestia'.