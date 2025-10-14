La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Samuel López. LV

Samuel López cuenta que Carlos Alcaraz ganó en Tokio con un esguince de tobillo grado 2

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 14 de octubre 2025, 00:02

Samuel López, segundo entrenador de Carlos Alcaraz, fue quien lo acompañó recientemente en el ATP 500 de Tokio. Y en una entrevista concedida ... a 'Open Court Podcast' ha confesado que el tenista murciano estuvo a punto de abandonar un torneo que finalmente acabó ganando. «Jugando con Báez tuvo un esguince, se dobló el tobillo. Pensábamos que se iba a retirar ese mismo día. Pero bueno, consiguió salvar ese día», relató Samuel López .

