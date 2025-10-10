La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los vecinos de Los Alcázares y San Javier reciben un aviso Es-Alert en sus móviles por «el riesgo de desbordamiento de las ramblas»
Carlos Alcaraz, entrenando ayer en El Palmar. CEDIDA
Tenis

Alcaraz ya engrasa la máquina en casa antes de volver al ruedo

El murciano entrenó ayer en la pista bajo techo de su academia de El Palmar, donde completará varias sesiones antes de viajar el martes a Arabia Saudí

Fernando Perals

Fernando Perals

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:37

Comenta

Los días de descanso y desconexión se van acabando para Carlitos Alcaraz. El tenista murciano ya ha guardado los palos de golf, con los que ... disfrutó junto al campeón de Vizcaya Jon Rahm en el pro-am del Open de España 2025 el pasado miércoles, para volver a vestirse de corto y empuñar su arma, una raqueta que lleva ya casi dos semanas guardada en el raquetero.

