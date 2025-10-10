Alcaraz ya engrasa la máquina en casa antes de volver al ruedo

Los días de descanso y desconexión se van acabando para Carlitos Alcaraz. El tenista murciano ya ha guardado los palos de golf, con los que ... disfrutó junto al campeón de Vizcaya Jon Rahm en el pro-am del Open de España 2025 el pasado miércoles, para volver a vestirse de corto y empuñar su arma, una raqueta que lleva ya casi dos semanas guardada en el raquetero.

Tras conquistar el ATP 500 de Tokio renqueante del tobillo tras una torsión en el debut ante Báez, el jugador de El Palmar puso el freno y decidió parar para tomarse un respiro, recargar pilas y cuidar ese tobillo maltrecho. El pupilo de Juan Carlos Ferrero se bajó del Masters de Shanghái y decidió regresar a casa. Y, tras unos días de asueto, el número uno del mundo volvió ayer al trabajo.

Alcaraz entrenó ayer en la pista bajo techo instalada en su academia de El Palmar, en el Club de Campo, donde completará varias sesiones en los próximos días para preparar los torneos 'indoor' que se avecinan, como el Masters de París y la ATP Finals de Turín de final de año. Después de levantar al cielo y mostrarle al mundo hasta ocho títulos esta temporada, el mejor jugador del planeta quiere superarse a sí mismo y seguir coleccionando triunfos y trofeos en su vitrina, esta vez en unas citas bajo techo que en los últimos años no le han ido especialmente bien.

Primera cita

Pero el primer reto que aparece en el horizonte para el pupilo de Juan Carlos Ferrero es una exhibición. Otra competición amistosa más a la que se suma el murciano, gran reclamo de los nuevos torneos que se crean en un calendario demasiado apretado. El próximo martes, Alcaraz pondrá rumbo a Arabia Saudí para disputar la Six Kings Slam, donde se darán cita las mejores raquetas del planeta, como Jannik Sinner, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas.

El torneo, que se disputa en The Venue Riyadh, pabellón de la capital saudí, arranca el miércoles 15 y concluye el sábado 18 de octubre. Carlitos pasará directamente a semifinales, donde se medirá al ganador del Taylor Fritz-Alexander Zverev el jueves 16. La siguiente cita será el Masters de París, que arranca el 27 de octubre, una competición que aún no figura en el amplio palmarés del murciano, que busca su conquista.