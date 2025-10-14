Carlos Alcaraz busca en Riad el mayor premio de la historia: 5,4 millones de euros El murciano debutará el jueves en el 'Six Kings Slam' de Arabia Saudí, que ya se ha convertido en una parada fija para él cada mes de octubre

Francisco J. Moya Martes, 14 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

En pleno debate por el cargadísimo calendario en el mundo del tenis, y tras un Masters 1000 de Shanghái en el que se han visto imágenes de jugadores usando la raqueta como bastón para poder caminar en un ambiente de calor infernal, regresa esta semana el 'Six Kings Slam' de Arabia Saudí, el torneo de exhibición que se celebró el año pasado por primera vez en Riad y que ahora se consolida con un reclamo sin parangón en este deporte: 5,4 millones de euros se llevará el campeón de un evento que reúne a los seis jugadores más conocidos del circuito ATP. Son Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

Se va a repartir en la capital de Arabia Saudí la bolsa en premios más grande de la historia del tenis. Para empezar, los seis tenistas cuentan con un fijo inicial de 1,5 millones. Hay que recordar que el sorprendente campeón del Masters 1000 de Shanghái, el monegasco Valentin Vacherot, ha ingresado 1,1 por levantar la copa de campeón en China. En Riad las cosas son distintas. Sobra el dinero y el capricho de Turki Al Sheikh, dueño del Almería hasta hace unos meses y ministro de Entretenimiento del país saudita, ha terminado convirtiéndose en una obsesión para el régimen liderado por Mohammed bin Salman. Toda inversión es poca para acabar logrando que la ATP lleve a Arabia Saudí un Masters 1000.

El país, que ya se prepara para albergar el Mundial de fútbol de 2034, organiza las 'Next Gen Finals de Jeddah y las WTA Finals en Riad. El Fondo de Inversión Pública (PIF) es el patrocinador oficial del ranking ATP desde febrero de 2024, así como del trofeo que encumbra al mejor jugador de la temporada. El fondo soberano saudí ofreció 1.000 millones para fusionar el circuito masculino y femenino y Rafa Nadal y Paula Badosa son embajadores del deporte de Arabia Saudí, el país del mundo que más dinero invierte en deporte. Así, el 10% de su PIB (más de 4.000 millones al año) lo gasta en deporte. No hay un país que apueste tanto por el 'sportswashing' en todo el planeta.

Torneo Qué El 'Six Kings Slam' es un torneo de exhibición con los seis tenistas más conocidos del circuito.

Dónde Se juega en Riad (Arabia Saudí), entre mañana y el domingo.

Cuánto Cada jugador tiene un fijo de 1,5 millones de euros y el campeón se llevará 5,4.

El futuro El régimen saudita aspira a quedarse con un Masters 1000 y ya es uno de los patrocionadores oficiales de la ATP. Las WTA Finals, de hecho, ya se disputan en Riad.

Alcaraz ya estuvo el año pasado en el 'Six Kings Slam' y hace dos disputó un partido de exhibición frente a Novak Djokovic que fue el germen de este torneo que arranca este miércoles. Zverev y Fritz pelearán por un puesto en la semifinal del jueves, donde espera un Alcaraz que ha quedado exento de los cuartos de final. También pasa directamente a semifinales Novak Djokovic, quien se medirá al ganador del duelo entre Sinner y Tsitsipas. De este modo, tanto Alcaraz como Djokovic se pueden embolsar 5,4 millones de euros ganando solamente dos partidos en Riad.

Máximo premio y mínimo esfuerzo, más allá de que el nivel de los tenistas es muy elevado. Son los mejores del circuito, pero en este tipo de torneos suelen jugar con el freno de mano echado. Ya lo vimos en la Laver Cup, donde Carlitos perdió su primer partido en meses ante Fritz. Tras el 'Six Kings Slam' vendrán en el Masters 1000 de París-Bercy, las ATP Finals de Turín y las Finales de la Copa Davis de Bolonia. Alcaraz ha confesado que estos dos últimos torneos son su prioridad para lo que resta de año.

Alcaraz no es el único español que sacará un buen pellizco esta semana en Riad. Y es que la empresa española Greenset, liderada por Javier Sánchez Vicario, se ha encargado de montar la pista del 'Six Kings Slam'. Se ha instalado en solo tres días y es similar a la de las ATP Finals.