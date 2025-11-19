El Murcia Club de Tenis premia a Carlos Alcaraz

LA VERDAD Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

De Bolonia a Murcia para recibir el cariño necesario tras no poder participar con España en la Copa Davis. Carlos Alcaraz fue reconocido anoche en el Real Murcia Club de Tenis 1919 con la insignia de oro de la institución y el carnet de socio de honor. El número uno del mundo recibió este galardón de manos del presidente de la institución murciana, Antonio Saura, que estuvo acompañado de los miembros de la junta directiva.

Este reconocimiento se le entregó en un acto privado en las instalaciones del club tras el regreso del tenista a la Región debido a un edema muscular que le impedirá disputar con España la primera eliminatoria de la Copa Davis, en la que el equipo nacional se enfrentará a República Checa en Bolonia (Italia).

El presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919, Antonio Saura, resaltó el honor que supone «entregar la Insignia de Oro a un tenista como él, al que hemos visto crecer en nuestras pistas y que es un referente único para todos los que amamos este deporte».

Este reconocimiento es la mayor distinción que entrega el club para poner en valor a personas o entidades que con sus acciones promueven la evolución del deporte de la raqueta.

Antes de Carlos Alcaraz fue otorgada a los tenistas profesionales Rafael Nadal, Nico Almagro y Juan Herrera, a Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, a los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco Bravo, y a expresidentes del club, entre otras personalidades.