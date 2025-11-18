La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alcaraz descansa, con un vendaje en la pierna afectada por un edema, durante su partido contra Sinner. AFP

Carlos Alcaraz se perderá la Copa Davis por una lesión

El tenista murciano sufre un edema muscular que le obliga a apartarse de la competición

LA VERDAD / Enric Gardiner

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:05

Comenta

Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis, según confirmó a través de la red social X. El tenista murciano sufre un edema muscular en la pierna derecha, por lo que deberá guardar reposo.

«La recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa», publicó el tenista en su perfil.

El estado físico de Carlos Alcaraz generó preocupación este domingo durante su partido contra Jannik Sinner, que finalizó con una derrota que le costó el trofeo de las ATP Finals. Durante el encuentro, el de El Palmar tuvo que ser atendido durante el primer set por un problema en el isquiotibial, que en principio parecía no ser grave. Sin embargo, el poco tiempo de recuperación que existe hasta el jueves agrava el riesgo de que la lesión vaya a más, por lo que la recomendación de su doctor, Juan José López, es que no dispute la Copa Davis.

De este modo, David Ferrer se queda en el equipo con Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers. El capitán español pondrá a Munar y Carreño en los individuales, mientras que la pareja de dobles la formarán Granollers y Martínez.

España se enfrentará este jueves a la República Checa (10:00 hora española) y en caso de que pase a semifinales se medirá al ganador del duelo entre Alemania y Argentina. El primer duelo de cuartos de final arranca este martes entre Francia y Bélgica y el segundo se jugará mañana, entre Italia y Austria.

