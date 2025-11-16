La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El murciano sube el vendeaje que el fisio le puso en su muslo derecho. AFP

Carlitos avisa a su rival: «Te pido que en 2026 estés preparado; yo lo estaré»

«Estoy satisfecho de mi nivel, pero he caído ante un gran jugador que lleva mucho tiempo sin perder en este tipo de pista», dice el murciano

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

El rostro del número uno del tenis mundial rezumaba una mezcla de cansancio tras una temporada exigente, tanto en lo físico como a nivel mental, ... orgullo, después de un 2025 extraordinario para Carlitos, y admiración por un rival, Sinner, con el que se ha jugado los grandes títulos batalla tras batalla y este domingo le venció en su casa, en la ciudad italiana de Turín. «Estoy satisfecho de mi actuación, del nivel que he mostrado hoy pero he caído ante un gran jugador que lleva mucho tiempo sin perder en este tipo de pista. Cada partido frente a él es un combate y hoy me ha derrotado. Quiero darle la enhorabuena», señaló el tenista de El Palmar tras recoger el premio de subcampeón en la pista del Inalpi Arena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  3. 3

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  4. 4 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  7. 7 La más grande entre las Magnas
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  9. 9 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  10. 10

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carlitos avisa a su rival: «Te pido que en 2026 estés preparado; yo lo estaré»

Carlitos avisa a su rival: «Te pido que en 2026 estés preparado; yo lo estaré»