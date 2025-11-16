Carlitos avisa a su rival: «Te pido que en 2026 estés preparado; yo lo estaré»

El rostro del número uno del tenis mundial rezumaba una mezcla de cansancio tras una temporada exigente, tanto en lo físico como a nivel mental, ... orgullo, después de un 2025 extraordinario para Carlitos, y admiración por un rival, Sinner, con el que se ha jugado los grandes títulos batalla tras batalla y este domingo le venció en su casa, en la ciudad italiana de Turín. «Estoy satisfecho de mi actuación, del nivel que he mostrado hoy pero he caído ante un gran jugador que lleva mucho tiempo sin perder en este tipo de pista. Cada partido frente a él es un combate y hoy me ha derrotado. Quiero darle la enhorabuena», señaló el tenista de El Palmar tras recoger el premio de subcampeón en la pista del Inalpi Arena.

La temporada, a falta de la Copa Davis que arranca esta misma semana muy cercita de allí, en Bolonia, está a punto de llegar a su fin. Ocho trofeos se han sumado en este 2025 a la vitrina del pupilo de Juan Carlos Ferrero. Un año estratosférico que no ha podido tener mejor cierre que con la corona del número uno sobre su cabeza.

Pero el palmareño ya mira más allá, a lo que viene, a un 2026 que seguro volverá a medir a Alcaraz y Sinner en otras luchas sin cuartel con un título en juego. «Ahora toca descansar y el próximo año te pido que estés preparado de nuevo porque yo lo estaré. Quiero agradecer a mi equipo y a mi familia por todo lo que hacen por mí. Volveremos más fuertes», confesó Carlitos en un claro aviso a su contrincante anoche y a su rival por el número uno del ranking, Jannik Sinner.

El transalpino no dejó escapar la oportunidad para deshacerse en elogios hacia Alcaraz en la pista italiana. «Quiero felicitar a Carlos y su equipo por esta temporada tan increíble. Ha merecido el número uno y es un jugador en el que siempre me fijo para mejorar. Es el tenista con más energía del circuito y le deseo mucha suerte para la Copa Davis y 2026», señaló el de San Cándido en un mensaje cariñoso para su rival.

De Turín a Bolonia para liderar a España en su pelea por la Davis

Carlitos no regresa a casa tras su sobresaliente actuación en Turín. De hecho no va a salir de Italia. El murciano viaja ya a Bolonia para concentrarse con el equipo español que capitanea David Ferrer y que va a pelear esta semana por conquistar la Copa Davis. El tenista de El Palmar es el líder del combinado nacional, que se medirá el jueves, a partir de las 10.00 horas, a la República Checa en busca del pase a semifinales de la competición.

«Hemos entrenado muy bien, los he visto muy motivados y muy ilusionados, con buen ambiente, así que a partir del martes o miércoles se decidirá el equipo. Al final, es como un torneo, al principio los jugadores tienen que habituarse y luego ya disputar sets para estar preparados en caso de competir. Es una pista muy agradable para jugar. No es excesivamente rápida», señaló Ferrero tras los primeros entrenamientos del equipo en suelo italiano.

Este lunes llega con el resto del equipo el número uno del mundo, que quiere regalar a España su séptima Copa Davis.