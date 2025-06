Las estrellas del tenis se rinden ante Carlos Alcaraz: «Es un regalo para este deporte»

Francisco J. Moya Viernes, 13 de junio 2025, 01:13 Comenta Compartir

Los ecos de la increíble final del pasado domingo en París siguen resonando en el mundo del tenis. No fue un partido cualquiera y el título logrado por Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner en Roland Garros, su segundo consecutivo en el 'Major' francés, ha hecho que las estrellas del deporte de la raqueta se rindan definitivamente al prodigio de El Palmar, un jugador que a sus 22 años pulveriza registros y amenaza con dominar la nueva era del tenis con puño de hierro.

«Fue una final espectacular, muy emocionante», afirmó ayer Rafa Nadal antes de su participación en el torneo benéfico de golf The Battle of Stars, que recauda fondos contra la ELA. El 14 veces campeón en París expresó su alegría por el triunfo del murciano en la arcilla francesa: «Al final terminar con la copa en sus brazos, después de haber estado tanto tiempo tan cerca de que se la llevara Jannik, fue increíble y la verdad es que estoy muy contento por él».

Además, el balear destacó la deportividad mostrada por ambos finalistas, especialmente por el italiano: «Sinceramente fue un partido para la historia y también sintiéndolo por Jannik, porque creo que a pesar de lo duro que fue el partido, tuvo una actitud impecable de buen comportamiento», comentó Nadal.

También está todavía «alucinado» de lo que vio el domingo otra leyenda del tenis como Boris Becker. «La variación, la potencia, la sensación de la pelota... no conozco a ningún jugador en la historia que tenga esta combinación. Para mí, Alcaraz es un genio. Cuando se le desafía y se le motiva, alcanza un nivel que ningún otro jugador ha alcanzado», aseguró el alemán en unas declaraciones recogidas por Eurosport.

Otro que se deshizo en elogios hacia Alcaraz fue el extenista estadounidense Andre Agassi. «Se mueve como un OVNI» y dijo que «quizás» tiene incluso más cualidades tenísticas que Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, integrantes del 'Big Three': «No juega a la defensiva ni siquiera cuando está en la esquina. Tiene todas las cualidades del 'Big Three', quizás incluso más».

Jonh McEnroe sigue «flipando» por lo que vio el domingo en la Philippe Chatrier. ««Lo que me asombra de Carlos es su facilidad para salir de los problemas en los que se mete con una facilidad deslumbrante. Es el único tenista por el que pagaría una entrada para verlo en directo, el mejor regalo que podría haber recibido el tenis después del Big 3. Si me pides que los compare con grupos de música, diría que Jannik y Carlos son como los Beatles y los Rolling Stones», apuntó el legendario tenista, ganador cuatro veces en Nueva York y tres en Londres, en el 'Corriere della Sera'.

«Habría perdido la casa si me hubieran dicho que este tipo de impulso habría existido después de Roger [Federer], después de Rafa [Nadal], después de Serena [Williams], después de Novak [Djokovic]. Aquí estamos de nuevo, no habría apostado por ello, desde luego no lo esperaba, pero diablos, lo agradezco muchísimo. Lo de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es un regalo para el tenis», destacó Andy Roddick, quien elogió al murciano, al igual que Soderling, Panatta, Wilander y otros exjugadores.

Mientras tanto, la temporada sigue. Alcaraz volvió anoche de sus mini vacaciones en Ibiza y mañana partirá junto a su equipo para jugar en Queen's. Le acompañará Samuel López a Londres y ya fijarán su residencia en la nueva casa alquilada a escasos metros del All England Club. Allí se quedarán, si todo va bien, hasta el 13 de julio.

La prensa italiana enreda con la «bebida secreta» que obró el milagro de la remontada ante Sinner

Algunos medios italianos, a medio camino entre la frustración por la final perdida por Jannik Sinner que estuvo en su mano y la búsqueda del 'clickbait', han utilizado estos días el jugo de pepinillos en vinagre que Carlos Alcaraz suele ingerir durante los partidos para intentar sembrar la duda sobre el tenista murciano. Es una maniobra cutre y sin fundamento, pero en estos tiempos parece que todo vale.

Así, el 'Corrierre dello Sport' publicó el lunes un reportaje en el que hacía hincapié en la «bebida secreta» que el tenista murciano había tomado a partir del tercer set para obrar el milagro de la remontada en la final de Roland Garros ante Sinner. En otra parte del texto se referían al citado jugo de pepinillos como «poción milagrosa» para «levantar a Alcaraz de la lona».

Con este juego de palabras intentaban ensuciar el enorme triunfo de Alcaraz, ya que esta información rápidamente circuló por internet y se viralizó en redes sociales. Hay que recordar que desde hace un par de años el murciano habitualmente bebe jugo de pepinillos en vinagre durante los partidos para evitar unos calambres que en sus primeros pasos en el circuito profesional le dieron algún disgusto.

El jugo de pepinillos alivia los calambres no por la reposición de electrolitos, sino como consecuencia de una respuesta refleja neurofisiológica provocada por el sabor ácido y agrio al activar ciertos receptores en la boca y garganta. Este fenómeno podría influir en la inhibición de los nervios responsables de los calambres. Específicamente para el tenis, es clave una hidratación y reposición de sodio adecuadas con el fin de prevenir calambres por calor, reconociendo que el jugo de pepinillos puede contribuir a dicha recuperación rápidamente.