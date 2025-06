Alcaraz: «El del domingo fue el partido más emocionante de mi carrera»

Germán Abril Martes, 10 de junio 2025, 21:25 | Actualizado 21:41h. Compartir

Superada la medianoche del domingo y tras cinco horas y media de durísima batalla ante Jannik Sinner, Carlos Alcaraz se sentó en un sofá de la zona de prensa de la Philippe - Chatrier para atender a LA VERDAD y Onda Regional de Murcia. La adrenalina enmascaraba la fatiga física después de lograr una proeza histórica. Acababa de ganar una final de Roland Garros remontando por primera vez en su carrera un resultado de 0-2 en contra ante el número uno del mundo, un Sinner que ha ganado 47 de los últimos 50 partidos que ha disputado. Sus tres únicas derrotas en todo este tiempo han sido ante Carlos Alcaraz, en las finales de Pekín 2024 y Roma y Roland Garros 2025, estas dos últimas de manera consecutiva. El murciano se ha impuesto al italiano en sus últimos cinco enfrentamientos.

En el momento en que comienza esta entrevista, un sonriente Carlos Alcaraz recarga la botella que le ha acompañado durante todo el torneo. En ese instante, una trabajadora de la ATP marca el botón del cronómetro de su teléfono. El flamante campeón en París tiene que atander a todos los medios españoles acreditados en el torneo y el tiempo es escaso. Hay tres minutos de límite, comienzan las preguntas…

-¿Cómo se siente?

-Me siento muy contento y orgulloso, pero a la misma vez 'destrozao' físicamente (risas). Me he dejado todo lo que tenía dentro en la pista, pero es verdad que a la misma vez estoy muy orgulloso por lo conseguido.

-¿Cuál fue el momento más crítico de la final?

-Hubo un poco de todo. Momentos buenos; momentos malos. Tres bolas de partido en contra, saque para cerrar el partido de Jannik, saque para cerrar yo el partido, ahí me hace break… También un juego en el quinto con 6-5 en contra que sigo sin saber cómo lo he sacado, con defensas, con ataques, con passings… la verdad que ha sido increíble. Probablemente el 0-40 con tres bolas de partido en contra fue el momento más critico.

-¿Cómo se sintió en el súper tie-break del quinto set? Le salía absolutamente todo.

-Pensaba en ir a por ello. Si fallaba, fallaba. Era la sensación con la que quería acabar, fuera bien o mal. Era momento de echarle corazón, de echarle toda la garra que tenía, toda la energía que tenía dentro. Sobre todo ir a por ello. Las cosas se dieron finalmente muy bien. Jugué un súper tie-break muy completo, haciendo las cosas que tenía que hacer y yendo a por ello. La verdad es que fue un súper tie-break muy completo.

-Tuvo en la final un apoyo increíble desde el palco. Por momentos parecía un fondo de un estadio de fútbol.

-La verdad que mi equipo y mi familia siempre me dan una energía especial. Un ánimo que siempre lo necesito en ciertos momentos. Luego a mis 'hooligans', a los que siempre tengo ahí. No les puedo agradecer lo suficiente el apoyo que recibo. Algunos han cogido un vuelo a las seis de la mañana para poder venir, otros que llevan una semana aquí. La verdad que esos ánimos son los que me han llevado en volandas muchas veces.

-¿Fue la final del domingo su partido más especial?

-Probablemente. El más emocionante sin ninguna duda: Grand Slam, Roland Garros y ganarle a Jannik levantando dos sets a cero abajo, etc… fue uno de los más especiales, sin ninguna duda.