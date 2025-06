Adiós al lugar seguro de la tierra batida; hola al jardín donde los sueños se hacen realidad

Se acabó deslizar por la tierra batida, es el momento de cambiar las zapatillas y prepararlas para bailar sobre la hierba. Carlos Alcaraz puso fin ... ayer con ua victoria para la historia ante Sinner una sobresaliente gira de tierra que. El tenista murciano volvió a demostrarle al mundo que en la arcilla es donde se siente más cómodo, a pesar de ser un jugador que se adapta de maravilla a cualquiera que sea la superficie. Si en sus inicios brilló y destacó en pista rápida, donde logró su primer Grand Slam, el US Open que conquistó en septiembre de 2022 con solo 19 años, el de El Palmar ha ido extendiendo su talento conforme ha ido creciendo en todas las 'plazas' posibles.

Este año ha vuelto hacer de la tierra batida su lugar seguro, ese en el que disfruta como el niño que aún es, el sitio donde destapa el tarro de las esencias de su tenis, el espacio en el que su mente se siente en calma, se lo pasa bien y va recargando pilas a base de victorias. Porque no hay mejor forma de encontrar la motivación que mordiendo metal, coleccionando trofeos y dejando en la cuneta a todos los rivales posibles. El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha demostrado no tener rival sobre la arcilla, otra vez. En Montecarlo, la víctima fue Musetti. En Barcelona, una lesión le privó de poder con Holger Rune. En Roma superó a Jannik Sinner, número uno del mundo. Y ayer, en París, volvió a conquistar Roland Garros, el segundo de su meteórica carrera, castigando de nuevo al tenista de San Cándido, que debe seguir buscando la manera de ganarle a Carlos, encontrar el modo de castigar a un tenista inquebrantable.

Triturando récords

Pero a las puertas del verano, Carlos Alcaraz debe pensar ya en su jardín. Si, el suyo, porque nadie con 21 años fue capaz de levantar dos veces el dorado trofeo de Wimbledon, el torneo más importante y prestigioso del circuito. Encima de la hierba es donde el murciano batió el año pasado el enésimo récord, convirtiéndose en el tenista más precoz en ser doble campeón en Londres, igualando los dos títulos de Nadal en la pista central del All England Club y superando los logrados por leyendas de la raqueta de nuestro país como Manolo Santana y Conchita Martínez.

Primero tocan unos días de desconexión, descanso y disfrutar de los suyos, que bien se lo ha merecido el murciano en un 2025 en el que no hay nadie que le tosa. Alcaraz se ha ganado pasar unos días de asueto a su manera, rodeado de familiares y amigos, antes de explorar otra tierra, en este caso conocida, para volverla a conquistar. Está siendo un año prácticamente inmaculado y no hay mejor prueba que echar un vistazo a la Race, la clasificación de estos primeros seis meses. Ahí no tiene contrincante, es el mejor, ha mordido más trofeos que ninguno y se está acercando a uno de sus mejores años desde que arrancó en el circuito profesional. Por eso, ahora también es el momento de celebrar unos resultados sobresalientes para ir en busca de la matrícula de honor a final de año con toda la energía.

Escuchar el cuerpo

Además de un mínimo descanso, Alcaraz deberá sentarse con su equipo, ese grupo humano liderado por Juan Carlos Ferrero pero en el que también destacan Samuel López, su mánager Albert Molina, y los fisios y médicos que arropan y llevan en volandas al joven prodigio de El Palmar. Esta semana, el murciano deberá escucharles a ellos pero, sobre todo, oir a su cuerpo para ver qué sensaciones tiene y cómo está físicamente. El torneo de Queen's aparece en el horizonte en apenas una semana y Carlitos es un fijo en los últimos años. Es el lugar elegido para preparar de la mejor manera Wimbledon, previsto para final de mes, pero primero hay que asegurar que la mente y el cuerpo del murciano están preparadas para la cita que arranca el lunes.

Para el palmareño es condición sine qua non llegar con la motivación por las nubes, la mente preparada y el cuerpo destensado para volver a batallar raqueta en mano. No quiere obligarse a pelear en la pista porque no se siente cómodo y no disfruta del deporte que practica desde que tiene uso de razón. El objetivo es el más difícil por el que ha peleado hasta ahora: ser triple campeón de Wimbledon de forma seguida. Un reto al alcance solo de los elegidos, justo lo que es Carlos Alcaraz.