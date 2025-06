Carlos Alcaraz, de la ciudad del amor a recargar pilas en Ibiza

Fernando Perals Lunes, 9 de junio 2025, 20:49 Comenta Compartir

El guerrero ya descansa en las aguas de Ibiza. Carlitos Alcaraz aterrizó este lunes en la isla aún con la resaca emocional de la impresionante victoria lograda el domingo en la final de Roland Garros ante Jannik Sinner, que supuso su segunda Copa de los Mosqueteros. Antes de poner rumbo al paraíso balear, el murciano celebró en la noche parisina su quinto Grand Slam. Tras varias horas atendiendo a los medios y fotografiándose con familiares, amigos y equipo sobre la arcilla de la Chatrier, el genio de la raqueta disfrutó con toda su gente.

El de El Palmar eligió el mismo lugar que el año pasado. Quizás por superstición o porque la celebración del primer Roland Garros fue legendaria, Alcaraz y los suyos festejaron por todo lo alto en el restaurante italiano Siena París la hazaña lograda horas antes. El número dos del mundo fue recibido por todo lo alto con bengalas y numerosos flashes a su entrada al salón que tenían reservado. Con el campeón dentro se desató la fiesta. Música, baile, copas de champagne y una deliciosa cena con sabor a La Toscana.

Su lugar fetiche

No faltó nadie. Todos quisieron arropar y celebrar con un Alcaraz al que no se le borró la sonrisa del rostro, y que difícilmente desaparecerá en los próximos días. Ya no solo por la gesta conseguida, sino porque de la ciudad del amor, el murciano pasó en solo unas horas a Ibiza. Justo el lugar donde fue los dos últimos años antes de la gira de hierba y de Wimbledon, un torneo que acabaría levantando en las dos ocasiones.

El murciano celebró el título de Roland Garros en un restaurante italiano y este lunes aterrizó en Baleares para disfrutar con los suyos

Quizás, otra vez, por premonición, Carlitos no ha dejado escapar la oportunidad de repetir destino. Ayer cogió a sus amigos, embarcó y aterrizó en la isla para disfrutar del mar y la noche ibicenca junto a sus escuderos más fieles, desconectar y recargar pilas para lo que viene, que no es poco.

El de El Palmar regresará a Murcia en un par de días, a mitad de semana. Será entonces cuando centre su atención y prepare su cuerpo para la inminente gira de hierba, que arranca prácticamente ya. El pupilo de Juan Carlos Ferrero tendrá que decidir, junto a todo su equipo, si viajará a Londres este mismo fin de semana para disputar el torneo de Queen's, la primera sobre el jardín en la que ha competido en los dos últimos años, con suerte dispar en cada uno de ellos, victoria en 2023 ante De Miñaur y derrota en octavos en 2024 ante Jack Draper.

Todo parece indicar que sí estará en una cita que sirve como el mejor entrenamiento de cara a Wimbledon, el siguiente grande que aparece en el horizonte. Carlos Alcaraz viene de levantar dos veces consecutivas el trofeo dorado más prestigioso del circuito. Quiere el tercero. Va a por él.