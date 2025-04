Alcaraz se sincera sobre su estado de salud en su paso por El Hormiguero: «Estoy fastidiado físicamente»

Paula Sinaí Martínez Jueves, 24 de abril 2025, 10:46 Comenta Compartir

Pablo Motos recibió en la noche de este miércoles en 'El Hormiguero' a Carlos Alcaraz, que entró al plató entre las ovaciones del público y con 'We Are the Champions' sonando de fondo. Una canción apropiada para este campeón murciano, ganador de cuatro Grand Slams, que ha acudido al programa para presentar su serie documental 'Carlos Alcaraz: a mi manera', estrenada en Netflix esta semana.

Nada más tomar asiento, el joven pidió disculpas por su voz, ya que estaba ligeramente afónico. «No es que haya salido de fiesta ni nada. Estoy un poco resfriadillo», bromeó.

Su estado de salud no ha sido el mejor estos últimos días. «El lunes me hice unas pruebas y pensaba que a principio de semana iba a mejorar, pero la verdad es que estoy un poco fastidiado físicamente», confesó. Alcaraz sufrió molestias en el aductor de su pierna derecha durante la final del Barcelona Open Banc Sabadell, que incluso le obligaron a recibir asistencia del fisioterapeuta. De hecho, este jueves se confirmó que el murciano finalmente no jugará el Mutua Madrid Open, en el que iba a competir como segundo cabeza de serie del torneo. «Hay que escuchar al cuerpo», afirmó durante su entrevista en 'El Hormiguero'.

Y es que la ajetreada vida que lleva este joven de 21 años dificulta aún más su descanso y recuperación. En el programa contó que, dependiendo del torneo, puede jugar entre cinco y siete partidos cada semana, pero que lleva encadenados diez partidos en doce días. Sus siguientes citas tendrán lugar entre el 25 de mayo y el 8 de junio, cuando jugará en el Roland Garros, aunque es posible que pueda competir en el Másters de Roma del 7 al 18 de mayo si su salud se lo permite.

Pablo Motos también le preguntó sobre sus formas de entretenimiento en esos largos viajes que realiza y que le pueden tener semanas lejos de casa. «Estoy con mi equipo, con mi familia o con algún amigo. Intento despejarme un poco», explicó el tenista. También le gusta hacer «cosas diferentes»: «Nos encanta el parchís».

Una de estas partidas provocó un simpático pique entre el joven y Rafa Nadal cuando Alcaraz le ganó. Relató en el programa que, nada más vencerle, Nadal le dijo: «Los que no saben ganar tienen suerte la primera vez». «Al saber le llaman suerte», afirmó el murciano entre risas.

'A mi manera'

«En el documental me abro, soy yo como persona», confesó ante Pablo Motos. Su objetivo es que le conozcan «como Carlos Alcaraz como persona, no como tenista». Según contó, su sueño desde niño era convertirse en uno de los mejores, algo que finalmente ha cumplido. Actualmente es considerado el tercer mejor tenista del mundo, sólo por detrás de Sinner y Zverev. «El tenis está evolucionando mucho, pero es cierto que para convertirlo en tu trabajo tiene que estar entre los 100 primeros», explicó. Una posición privilegiada, ya que, como apuntó el presentador, sólo 200 personas en todo el mundo pueden vivir de este deporte.

Ante la pregunta de cómo ha llevado el constante seguimiento de las cámaras durante el documental, confesó que ya «está acostumbrado», pero que sí fue extraño tenerlas en casa: «Al principio fue un proceso de adaptación, pero era más por mi gente, por cómo se iban a sentir ellos. Al final lo hicieron ellos mejor que yo».

El documental, que cuenta con tres capítulos de una media hora cada uno, pretende mostrar dos lados de Alcaraz: por un lado, el del tenista de éxito con una carrera meteórica; y por otro, el del joven de 21 años que quiere salir y disfrutar con sus amigos. Una dualidad compleja de gestionar que a veces ha ocasionado «discusiones con su equipo», en concreto con Ferrero, su entrenador. «Es muy serio en el ámbito profesional, pero es una persona excepcional», apuntó Alcaraz.

💥 @carlosalcaraz responde a la rueda de prensa ibérica de Trancas y Barrancas #AlcarazEH pic.twitter.com/dAJ02XByim — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 23, 2025

Sin embargo, el joven recordó que ya se va «haciendo mayor» y que quiere tomar «sus propias decisiones», sin tanta presión por parte de su equipo. «A veces las decisiones son correctas, a veces no. A veces les escucho, a veces no. Pero quiero tomar la iniciativa y equivocarme yo», afirmó.

El 'picoesquina', el mejor sitio para ver un partido

Durante la ronda de preguntas de Trancas y Barrancas, que simularon una rueda de prensa pospartido, no faltaron las referencias a la Región de Murcia, tierra natal de Alcaraz. Cuando una de las hormigas le dijo que su pregunta viene de la revista 'Murcianos por el mundo', el joven soltó una carcajada: «Esa me gusta, eh», bromeó.

También ha afirmado que el «picoesquina», el famoso término murciano para designar las esquinas de una pared o una calle, es la mejor zona de las gradas para ver los partidos de tenis. «Al fondo, en la esquina, es el mejor sitio», añadió.

Por último, cuando Trancas y Barrancas le preguntaron cuál es la comida de la Región de Murcia que más le «flipa», él lo tuvo claro. «Cuando estoy mucho tiempo fuera de casa, lo que más me apetece es una marinera», concluyó Alcaraz.