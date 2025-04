Carlos Alcaraz se prueba hoy en Madrid: «No es nada grave y mis sensaciones son buenas»

Francisco J. Moya Miércoles, 23 de abril 2025, 01:24 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz quiere jugar en Madrid. Es optimista y no cree que las molestias en el psoas que aparecieron el domingo en la final del Conde de Godó ante Rune le vayan a impedir debutar este sábado en la Caja Mágica, frente a Bergs o Nishioka. «La verdad es que estoy bien. Nada fuera de lo normal después de dos semanas de diez partidos en doce días y sin tener mucho tiempo de recuperación. El cuerpo te va dando pequeños avisos y creo y confío en que no va a ser nada grave. Mis sensaciones están siendo positivas», dijo este lunes en la gala de los Laureus.

«Físicamente me encuentro bien. Me he hecho pruebas y vamos a ver qué dicen los resultados. Yo estoy acostumbrado a jugar con molestias, esperemos que pueda disfrutar de Madrid», añadió ayer el murciano en la presentación de su documental de Netflix que se estrena hoy. Alcaraz también habló en este encuentro con los medios de los objetivos que se ha marcado para este 2025: «Siempre hay nuevos retos. Queremos seguir poniendo nuestro nombre en la historia del tenis poco a poco. La ambición es lo que tira cada día para intentar mejorar. Me queda un Grand Slam, Australia, ojalá algún día pueda conseguirlo. Cada torneo es importante para mí y eso es lo que me motiva», dijo.

Acerca de su docuserie en Netflix, apuntó que «la idea era contar la historia de un chico de el Palmar que soñaba con jugar al tenis y finalmente lo hemos podido hacer. Esta es mi manera de vivir, de ir a los torneos, entrenarme y también mi manera de vivir la vida», comentó.

El campeón de cuatro grandes explicó también cómo llevó lo de tener las cámaras detrás de él durante todo el día: «Al principio fue como un proceso de adaptación. El ser natural, ser yo mismo a pesar de tener las cámaras. Sobre todo, me daba cosa por mi familia, mi equipo... que ellos sí que no están tan acostumbrados a las cámaras. Me sorprendió la manera cómo se comportaron como si no hubiera una cámara. El equipo hizo un trabajo excepcional para que nos sintiéramos tranquilos en todo momento».

Por la mañana, Alcaraz estuvo junto a Coco Gauff en la presentación del proyecto de construcción de un nuevo estadio en la Caja Mágica. Será semipermanente y se construirá, a modo de ampliación, dentro de la Caja Mágica. Albergará 8.000 nuevas plazas para el público y se prevé su estreno para el año 2028. Las nuevas butacas resistirán las condiciones outdoor y la estructura, en su conjunto, será desmontable.

Hoy toca centrarse en lo deportivo, puesto que Alcaraz pisará por vez primera las pistas de la Caja Mágica y verá si las molestias en el psoas han remitido y puede jugar el sábado. Esta noche, además, visitará el plató de 'El Hormiguero'.